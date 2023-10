La campanya per fomentar la lectura de revistes en català suma mig miler de subscripcions en menys d'un mes

'Som més fortes que la censura' sorgeix en resposta als atacs a la llengua fomentats per l'extrema dreta

La campanya per fomentar la lectura de revistes en català, impulsada pel Govern i L'APPEC Editors de Revistes i Digitals, ha arribat al mig miler de subscripcions en menys d'un mes. L'acció, que s'anomena Som més fortes que la censura, va sorgir en resposta als atacs a la llengua i les publicacions en català fomentats pels partits d'extrema dreta, especialment al País Valencià. De fet, allà es van anul·lar, a finals de juliol, fins a cinc subscripcions de revistes en català a la biblioteca municipal de Borriana. La campanya estarà en vigor fins a finals d'any.



L'APPEC ha detallat a través d'un comunicat que aquesta promoció, de 2x1, permetrà que per cada nova subscripció que es fa per consum propi d'una revista, se n'enviï un altre volum a una entitat, associació, o centre educatiu dels Països Catalans. Es tracta d'una proposta per incrementar el nombre de subscripcions i així poder «visibilitzar el ric patrimoni de capçaleres en català», tal com han assegurat.«Cal ressaltar la importància de preservar les revistes llegint-les i subscrivint-se», han afegit en el mateix comunicat, des d'on també han reivindicat la importància de «portar-les a tots els racons dels Països Catalans».Així, l'APPEC ha insistit que l'acció es va plantejar just després que el nou Ajuntament de Borriana, a la Plana Baixa, format per PP i Vox, anul·lés aquest juliol les subscripcions de cinc revistes en català a la biblioteca municipal. En concret, les revistes eren Cavall Fort, Camacuc, Enderrock, El Temps i Llengua Nacional.La mesura, impulsada de forma conjunta per l'APPEC i el Govern, compta amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua i la Federació Llull, que engloba Òmnium Cultural, Acció Cultural pel País Valencià i Obra Cultural Balear. Des del seu llançament, el passat 8 d'octubre, s'hi han adherit personalitats diverses, com els periodistes Òscar Dalmau i Laura Rosel, els esportistes Kilian Jornet o Núria Picas i el cantant Lluís Gavaldà, entre d'altres.