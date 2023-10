L'OMS alerta que els intensos bombardejos i el bloqueig comunicatiu a Gaza impossibiliten la feina dels sanitaris

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat aquest dissabte que els intensos bombardejos a Gaza i el bloqueig comunicatiu a la Franja -que està sense electricitat, comunicacions i Internet- fan impossible la feina dels sanitaris.



En un missatge a X, el secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha exigit un alto al foc«ara» i ha recordat que han perdut el contacte amb tot el seu personal a la zona. «L'evacuació de pacients no és possible en aquestes circumstàncies, ni tampoc trobar un refugi segur. L'apagada impossibilita que les ambulàncies arribin als ferits». Per la seva banda, l'exèrcit d'Israel ha publicat vídeos de tancs dins de Gaza, i ha informat que ha destruït 150 objectius de Hamàs durant la nit.En un missatge a les xarxes socials, l'exèrcit ha indicat que durant la matinada s'han fet uns bombardejos «sense precedents» a la Franja. Segons ha dit a X, s'han «eliminat terroristes de l'organització terrorista Hamàs, i s'han destruït túnels de combat, espais subterranis i altres infraestructures sota terra».Tot i que aquest dissabte no hi ha hagut cap actualització, l'última xifra de morts disponible a Gaza apunta a 7.326 víctimes mortals, més de 3.000 dels quals nens, i 18.967 ferits.Mentrestant, l'ONU ha aprovat durant la matinada una resolució per exigir una treva humanitària «immediata i sostinguda» a Gaza. La resolució s'ha aprovat per 120 vots a favor, 14 en contra i 45 abstencions. L'Estat espanyol ha votat a favor del text, que en canvi han rebutjat els Estats Units o Israel, i del que s'han abstingut grans estats com Alemanya, Suècia, el Japó o l'Índia.