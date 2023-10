El congrés del PDeCAT anuncia la fi de la seva activitat política

Bonvehí comunica la decisió del partit en una carta oberta a la militància

Actualitzada 28/10/2023 a les 17:50

El PDeCAT ha decidit posar fi a la seva activitat política. Així ho ha anunciat el president del partit, David Bonvehí, en una carta oberta a la militància d'aquest dissabte, on explica que ha estat el congrés de la formació qui ha decidit «per una àmplia majoria de posar un punt i final com a Partit Demòcrata» i en conseqüència «deixar aturada i no continuar» l'activitat política. Segons Bonvehí, la decisió és fruit de la valoració que el partit ha fet de l'actual moment polític, de la seva trajectòria i dels darrers resultats electorals, en què no van obtenir cap diputat al Congrés. El PDeCAT tampoc té representació al Parlament i únicament conserva alguns regidors.



El PDeCAT va néixer el juliol de 2016 en el marc del que es va anomenar procés de refundació de Convergència Democràtica de Catalunya, després de la ruptura amb Unió Democràtica de Catalunya –amb qui havien conformati CiU– i d'uns anys tèrbols per al partit, esquitxat de casos vinculats a la corrupció. L'aleshores president de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu antecessor, Artur Mas, van prendre part d'aquest procés de refundació que va culminar l'estiu de 2016 amb un partit primer anomenat Partit Demòcrata Català i després Partit Demòcrata Europeu Català o ja PDeCAT. El 2020, Puigdemont i bona part del que acabaria sent Junts per Catalunya va trencar els seus vincles amb el partit.En la seva missiva, Bonvehí retreu als «lideratges polítics institucionals vinculats al partit» que el 2019 no creguessin, diu, «que el Partit Demòcrata sigui l'eina de futur» i que iniciessin «un distanciament evident impulsant un altre projecte polític»: JxCat. Transcorreguts aquests anys i veient que el PDeCAT no ha obtingut representació en solitari al Parlament ni al Congrés, conclou Bonvehí, «es considera adient aturar l'activitat política».