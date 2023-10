Aquest és el millor seient d'avió en un viatge si tens por de volar

Entre altres característiques, ha d'estar a la part posterior de l'avió

Com triar el millor seient a l'avió pas a pas

no es recomanen gaire perquè «pot tenir poc espai per als peus per la seva proximitat a una paret», «la safata és al reposabraços, fent que aquest no es pugui moure i que lʼespai sigui més reduït» o «pot tenir limitacions per reclinar-se per tenir una sortida d'emergència al darrere». ​Vermell: els menys recomanats, ja que s'acumulen alguns inconvenients anteriors i se n'hi afegeixen d'altres com que estigui al final de l'avió, que hi pugui haver molèsties «a causa de la proximitat als banys i al galley» o que no tingui finestreta «a causa de l'estructura de l'avió».

Encara hi ha qui es preocupa per saber quin seient ocupar quan viatgen amb avió. Segons un estudi publicat la revista Popular Mechanics el 2007, en cas d'accident, els que viatgen enla zona del darrere serien els que sortirien més ben parats. També cal tneir en compte que viatjar enganxat a la finestreta redueix les possibilitats de supervivència respecte a si l'accident es pateix assegut al costat del passadís.Així mateix, segons una investigació publicada per la revista TIME, que va analitzar 35 anys de dades sobre accidents aeris, va revelar que els seients centrals de la cua d'un avió tenien les probabilitats de supervivència més grans. A tot això cal sumar-hi el fet que trobar-se a una fila de sortida agilitza el poder escapar en cas d'emergència, sempre que no hi hagi foc en aquest costat. Tot i això, les files de sortida centrals no corren aquesta sort, ja que les ales d'un avió emmagatzemen combustible.D'altra banda, el professor d'Aviació de la CQ University d'Austràlia, Doug Drury, ha escrit un article a The Conversation on explica els detalls sobre aquest assumpte. «Rara vegada reservem un vol amb l'esperança d'obtenir un dels seients del mig a l'última fila», diu Drury, però en realitat, «aquests seients són estadísticament els més segurs en un avió».«Al mateix temps, estar més a prop del front significa que seràs impactat abans que els del darrere, cosa que ens deixa amb l'última fila de sortida. Pel que fa a per què els seients del mig són més segurs que els seients de la finestra o del passadís, això és, com s'esperava, a causa de l'amortiment que proporciona tenir persones a banda i banda», explica l'expert.Durant el procés del check-in, cosa que es tradueix en espanyol com a procés de registre, els mapes dels avions són molt senzills i poc detallats, de manera que no es poden apreciar bé les característiques que té el seient reservat. Per veure exactament el model de l'aeronau i la distribució dels seients i les finestretes podem utilitzar l'app SeatGuru i així no endur-se un disgust a l'hora d'embarcar.En primer lloc, en accedir al lloc web hi haurà un cercador. Aquí s'hauràn de completar diverses dades per trobar l'aeronau en qüestió: la companyia, la data del vol i el número de vol. Si no es coneix aquesta darrera dada, una altra opció és introduir els aeroports d'origen i de destinació. En el primer cas, en donar-lo a buscar apareixerà només el nostre vol a la part inferior del cercador, i en el segon cas caldrà buscar-lo entre una llista de vols que fan el mateix trajecte el mateix dia.Els seients es presenten amb diferents colors depenent de les seves característiques, és a dir, si són més o menys recomanats i passant el ratolí per sobre, es podran conèixer tots els detalls: