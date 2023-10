Un cotxe atropella un grup de ciclistes i el seu conductor es va fugar a la meitat d'una marxa a favor de Palestina

El conductor va ferir cinc manifestants i posteriorment es va entregar, però no ha estat detingut

Actualitzada 27/10/2023 a les 18:52

Un conductor atropella a un grupo de ciclistas en Madrid que apoyaban la lucha palestina https://t.co/vCVn3e6yZr



Ocurrió durante una marcha de Bicicrítica, la marcha que se manifiesta cada último jueves del mes para reclamar una ciudad más amable para las bicis. pic.twitter.com/5ZXSL94CTw — 20minutos.es (@20m) October 27, 2023

Un cotxe ha atropellat un grup de ciclistes que es trobaven a la meitat d'una marxa a favor de la bicicleta en el cèntric carrer Alberto Aguilera de Madrid, deixant a cinc ferits lleus i donant-se posteriorment a la fugida, segons ha informat una portaveu d'Emergències Madrid.Els ciclistes es concentraven per 'bicicrítica', una marxa mensual que surt des de Cibeles i que reivindica els últims dijous de cada mes més espai públic per a les bicicletes. En aquesta ocasió, discorria a favor de Palestina quan, de sobte, un cotxe de color gris ha irromput al carrer atropellant a tots els que es trobaven al seu pas.Segons les fonts d'emergències, el crit d'alerta al centre de coordinació s'ha produït poc abans de les 22.30 hores d'aquest dijous, donant l'avís corresponent als serveis sanitaris. Fins allà s'han desplaçat unitats del Samur-Protecció civil, que han atès cinc persones que presentaven contusions de caràcter lleu i que han estat donades d'alta en el lloc, excepte un dels ferits, que ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Nuestra Señora de la Concepción.La resta, també amb ferides lleus i donats d'alta en el moment, van ser atesos en diferents punts del carrer: dos d'ells a l'altura del carrer de Sant Bernardo, altres punts al costat de la plaça del Conde del Valle de Súchil i el cinquè a l'altura del carrer de Vallehermoso. En un primer moment l'home es va donar a la fuga, encara que posteriorment es va lliurar en la comissaria de Hortaleza de la Policia Municipal de Madrid, on va ser identificat i està sent investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, encara que no ha estat detingut, segons informen a EFE fonts policials.L'investigat va ser sotmès en dependències policials a un control d'alcoholèmia, que va resultar negatiu. A més, l'home va interposar una denúncia contra els propis ciclistes, perquè assegura que aquests li van agredir tant a ell com a la seva parella i van colpejar el seu vehicle. D'acord amb les mateixes fonts, l'atropellament no va estar motivat pel caràcter reivindicatiu de la marxa a favor de Palestina.