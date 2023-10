Un atleta espanyol li dona els 500 euros del premi d'una marató a un kenià que va perdre la carrera per l'error d'un jutge

A l'africà li van enviar una direcció incorrecta en el tram final i va haver de córrer un quilòmetre més

Actualitzada 27/10/2023 a les 18:15

L'esport a vegades deixa històries que difícilment oblidin els seus protagonistes i que són exemple d'humilitat i companyonia. Una d'elles ha ocorregut en la Quijote Media Maratón de Ciudad Real, quan l'atleta espanyol Mohamed Massat va cedir el seu triomf al kenià Peter Kariuki com a compensació per l'error d'un dels jutges de la carrera. Massat va guanyar la mitjana marató amb un avantatge de 48 segons sobre el segon, Peter Kariuki, després que un jutge dirigís mal al corredor africà, qui a conseqüència d'això va tirar per un camí incorrecte pel qual finalment va recórrer un quilòmetre més.Quan el guanyador es va adonar de l'ocorregut, va decidir renunciar al primer lloc i al premi, 500 euros, tal com va anunciar a tots els presents amb un gran gest d'esportivitat. «He arribat el primer, però per a mi soc segon. Renuncio al primer lloc. He entrat el primer, però per a mi el guanyador és Peter Kariuki. Em treia bastant temps i per un error al final del circuit s'ha anat a una altra banda. El guanyador és ell, anava a arribar abans que jo», va explicar l'espanyol.Malgrat el gest de Massat de renunciar a la victòria, en les classificacions oficials li han mantingut en el primer lloc amb un temps de 1h07:09 enfront dels 1h07:57 de Peter Kariuku. El gran triomf per a ell ha estat millorar 1'29'' la seva marca personal al mig marató.