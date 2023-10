Detinguts els pares d'una nena de 15 anys per intentar casar-la amb el seu cosí

La família es volia traslladar al seu país d'origen per celebrar les noces, ja que aquests actes són il·legals a Espanya

Actualitzada 27/10/2023 a les 17:45

La Guàrdia Civil ha detingut a Almeria i Alacant a tres persones que suposadament van intentar casar a una nena de 15 anys amb un cosí onze anys major que ella. En concret, els detinguts són els pares de la menor i el propi cosí. Segons ha detallat en un comunicat, se'ls considera presumptes autors dels delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats de matrimoni forçós, matrimoni forçós en grau de temptativa, maltractaments en l'àmbit familiar, lesions i violència de gènere.La Guàrdia Civil ha precisat que la menor «únicament podia sortir del domicili per acudir a l'institut», a més suposadament era obligada a vestir com els seus progenitors volien i era vigilada perquè no parlés amb altres nois en el centre escolar. En el seu domicili, on solien residir sis persones, la nena estava sent obligada a realitzar totes les tasques domèstiques sota diferents tipus d'amenaces i coaccions, segons ha afegit el cos armat.Durant l'estiu de l'any passat, la família es va traslladar al seu país d'origen per celebrar la festa de compromís i tenien la intenció de casar-la abans que complís l'any d'aquesta celebració en el mateix país estranger, en ser coneixedors que aquests actes són il·legals a Espanya. Una vegada dut a terme el casament, la menor anava a ser traslladada a la província d'Alacant, on residiria amb el seu marit.