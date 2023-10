Alerten que la majoria de panellets no són aptes per a celíacs perquè la farina d'ametlla pot contenir traces de gluten

Celíacs de Catalunya avisa que només l'1,19% dels obradors i pastisseries compleixen amb els requisits de seguretat

Actualitzada 27/10/2023 a les 15:33

Un dolç difícil d'industrialitzar

Només un 1,19% d'establiments acreditats

L'Associació Celíacs de Catalunya ha alertat que la majoria de panellets suposen un risc per a les persones que pateixen aquesta malaltia, ja que la farina d'ametlla que s'utilitza per elaborar-los pot contenir traces de gluten. L'entitat ha avisat i que només l'1,19% dels obradors i pastisseries catalanes compleixen amb els requisits necessaris per garantir que els seus productes són segurs per a aquests consumidors.A banda, ha advertit que la majoria dels panellets disponibles als supermercats estan fets amb farina de blat o d'altres ingredients que també poden haver estat en contacte amb aliments amb gluten i, per tant, haver-se contaminat. L'entitat ha explicat que molt poques persones saben que un dels ingredients bàsics dels panellets, la farina d'ametlla, és considerada de risc per als celíacs, ja que, si no ha estat elaborada seguint els protocols adequats, podria estar contaminada per gluten.D'acord amb l'Associació Celíacs de Catalunya, per descartar qualsevol risc és imprescindible que la farina de fruits secs estigui etiquetada com a lliure de gluten amb l'espiga barrada o amb la llegenda sense gluten. Ha apuntat que a aquesta circumstància s'hi suma el fet que la majoria dels panellets disponibles als supermercats estan fabricats amb ingredients amb gluten com la farina de blat o poden contenir traces de gluten a causa del contacte amb altres aliments que en porten.Alhora, han recordat que els panellets són un aliment estacional i que tradicionalment només es consumeix un dia a l'any. Han indicat també, que solen tenir un cost elevat degut a la pròpia matèria primera i a la mà d'obra necessària. «Tot això fa que sigui un aliment difícil d'industrialitzar i que, per aquest motiu, l'oferta de panellets sense gluten sigui tan limitada», ha apuntat l'Associació Celíacs Catalunya.Núria Aguilar, Tecnòloga dels Aliments i doctora en Ciència dels Aliments que ha destacat que a l'hora de preparar els panellets, cal evitar el contacte encreuat amb gluten. Per fer-ho, cal seguir uns protocols estrictes, com per exemple fer una neteja exhaustiva de les superfícies i estris amb aigua i sabó abans de la preparació, entre altres. També és molt important que els ingredients estiguin emmagatzemats de forma correcta (ben identificats i aïllats) i que a l'hora de dosificar-los s'utilitzin estris diferents pels ingredients que contenen gluten i pels que no en contenen.Segons l'associació, en el darrer any els obradors, pastisseries o confiteries sense gluten certificats com aptes per celíacs a Catalunya i Menorca han registrat un lleuger augment, passant de ser una cinquantena a prop de 70. Tot i això, encara representen un percentatge molt baix, de tan sols el 1,19%, respecte el total d'establiments d'aquest tipus. D'acord amb l'Associació Celíacs Catalunya, aquesta malaltia afecta a l'1% de la població i la sensibilitat al gluten no celíaca a un 6%.Xavier Martin, propietari de l'obrador Celiadictos, un dels pocs establiments acreditats, ha destacat que «el que més preocupa en el cas dels panellets és la possibilitat de contacte encreuat». Per aquest motiu, ha afirmat que és clau poder disposar d'obradors sense gluten acreditats, en els quals es facin servir exclusivament productes sense gluten. Aquest establiment i el BanAnna Cakes de Barcelona, que també ofereix productes lliures de gluten, figuren a la IV Ruta dels Millors Panellets de la capital catalana d'enguany.