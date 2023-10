Sanitat aprova una 'vacuna contra el colesterol': així és com funciona

La vacuna s'administrarà dues vegades a l'any, en pacients de molt alt risc i en combinació amb el tractament principal

Com funciona?

A partir d'aquest 1 de novembre començarà a administrar-se a Espanya el fàrmac inclisirán, descrit pel seu fabricant (la farmacèutica Novartis) com un medicament d'ARN per reduir el colesterol, després que el Ministeri de Sanitat hagi aprovat el seu finançament en el Sistema Nacional de Salut (SNS).En realitat, l'inclisirán (comercialitzat sota el nom Leqvio) havia estat aprovat fa tres anys per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) com a complement al tractament principal, quan aquest no és suficient per a reduir els nivells de colesterol LDL (el col·loquialment anomenat 'colesterol dolent'). Cal tenir en compte que els nivells alts d'aquesta substància a la sang s'associen a un elevat risc cardiovascular, amb el que s'espera que aquesta teràpia ajudi a reduir la incidència d'accidents circulatoris greus en les persones elegibles per a aquesta.De fet, el c-LDL és el factor causal de l'ECVA i el factor de risc més fàcilment modificable. Normalment, els nivells excessius es tracten amb estatines i una dieta saludable: no obstant això, fins a un 80% dels pacients de molt alt risc no aconsegueixen els objectius recomanats per les guies, malgrat aquest tractament.Per això, aquest fàrmac actua d'una manera diferent: introdueix un bri d'ARN (material genètic que s'empra per a enviar informació continguda en els gens des del nucli a altres parts de la cèl·lula perquè es 'compleixin' les instruccions de l'ADN) en les cèl·lules del fetge que bloqueja la producció de l'enzim PCSK9, produïda pel cos humà per a regular el metabolisme del colesterol.L'inclisirán proporciona una reducció eficaç i sostinguda del c-LDL de fins a un 54% en pacients amb ECVA, afegit a la dosi màxima tolerada d'estatines, amb una administració de manteniment dues vegades a l'any mitjançant una injecció subcutània administrada per un professional sanitari.