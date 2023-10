Els Mossos el van enxampar en un control de velocitat als Plans de Sió

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home, de 54 anys, per circular a 189 quilòmetres per hora en una via on la velocitat màxima és de 90. El van enxampar en un control al quilòmetre 10,8 de la carretera L-310 al terme de Plans de Sió (Segarra).El radar va detectar el cotxe passats dos quarts de quatre de la tarda i posteriorment es va aturar i identificar al conductor per informar-lo que els fets suposaven un delicte contra la seguretat viària al córrer a més del doble de la velocitat permesa. El conductor va quedar citat per presentar-se a un judici ràpid aquesta mateixa setmana a Cervera.