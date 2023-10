L'acusat d'escanyar la dona a Lloret de Mar diu que la va matar perquè va entrar «en pànic» durant una discussió

El processat, que s'enfronta a 20 anys de presó, afirma que està «molt penedit»

Actualitzada 23/10/2023 a les 11:47

L'acusat d'escanyar la dona al domicili familiar de Lloret de Mar (Selva) el 8 de novembre del 2020 ha afirmat que la va matar perquè va entrar «en pànic» durant una discussió.El processat ha relatat al judici que, cap a les nou del vespre, estava assegut al sofà i, de sobte, la víctima se li va apropar «cridant» i amenaçant-lo de mort. Segons l'acusat, per «tranquil·litzar-la» la va agafar amb força pels braços, fins que van caure tots dos a terra.Durant la batussa, ha afirmat que va perdre el món de vista i, no sap com, la va acabar asfixiant subjectant-la pel coll amb les dues mans. «Va ser molt ràpid, pensava que estava inconscient, no em podia creure que estigués morta», ha afegit. L'acusat s'enfronta a 20 anys de presó.