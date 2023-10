Investigadors de la UAB identifiquen les neurones que provoquen el mareig

L'estudi, fet amb la Universitat de Washington, determina que fàrmacs per a problemes gàstrics funcionen per abordar-lo

Actualitzada 23/10/2023 a les 16:51

Investigadors de l'Institut de Neurociència de la Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB) i de la Universitat de Washington han identificat les neurones que provoquen el mareig. En l'estudi, que s'ha publicat a la revista 'Procedings of the Nacional Academy of Sciences' (PNAS), s'han analitzat les cèl·lules dels nuclis vestibulars de ratolins sotmesos a girs curts i repetits, necessàries en la disminució de la gana, la reducció de la temperatura corporal o del moviment, i l'evitació condicionada al gust. Bloquejant-les amb quimiogenètica s'impedeix el mareig, i activant-les amb un feix de llum s'aconsegueix reproduir els mateixos símptomes del mareig.



Concretament, els investigadors han identificat un subgrup de neurones VGLUT2 que expressen el gen de la colecistoquinina (neurones-CCK) com a responsables dels efectes del mareig. A la vegada, han vist que envien senyals a una zona del cervell anomenada nucli parabraquial, encarregada de generar sensacions desagradables.Els ratolins als que han administrat un fàrmac bloquejador del receptor CCK-A presenten una menor activació del nucli parabraquial i tenen menys comportaments de mareig. En aquest sentit, els fàrmacs comuns contra el mareig s'adrecen al sistema histaminèrgic, pel que provoquen somnolència.En canvi, els fàrmacs bloquejadors del receptor CCK-A, que ja estan aprovats per les associacions dels medicaments nordamericana i europea (FDA i EMA) com a tractament per a problemes gàstrics, són segurs i no tenen aquest efecte indesitjat, destaca l'estudi. Per aquest motiu, serien una excel·lent opció per tractar el mareig.En un futur, els investigadors volen dedicar nous estudis a definir encara més la contribució d'aquestes neurones a altres situacions que poden causar mareig per avançar en l'aprovació medicaments que bloquegen el receptor CCK-A com a nova teràpia contra aquest malestar.