Un estudi de PwC Espanya conclou que el negoci dels mitjans tradicionals caurà el 2023 i no recuperarà el nivell prepandèmia

Actualitzada 22/10/2023 a les 10:17

Els mitjans de comunicació tradicionals a Espanya facturaran 5.804 milions d'euros el 2023, gairebé un 2% menys que el 2022 i un 10,6% inferior a abans de la pandèmia del coronavirus, afectats per la caiguda de la publicitat -especialment a la televisió- i l'auge de les plataformes digitals.Els ingressos de la televisió, la ràdio, els diaris i les revistes a Espanya van assolir els 5.925 milions el 2022 després de registrar lleus millores des del 2020, encara que es van mantenir lluny dels 6.492 milions del 2019, segons les dades de PwC recopilades per EFE.Davant d'aquesta caiguda, la xifra de negoci de les plataformes de transmissió lliure (OTT) a Espanya s'ha triplicat des d'abans de la còvid-19, en passar dels 376 milions el 2019 a la previsió de 1.283 el 2023.El canvi de la visualització en viu de contingut en aquestes plataformes ha colpejat, en especial, la facturació de la publicitat televisiva, que ha baixat un 13% entre el 2019 i el 2022 i continuarà fent-ho fins al 2027 a un ritme anual mitjà del 0,4 %.Els ingressos de televisió -tant en obert com per cable- arribaran als 3.822 milions el 2023, un 8% menys que abans de la pandèmia i gairebé un 3% inferiors als registrats durant el 2022, cosa que el situarà com el mitjà tradicional que més perd respecte de l'exercici anterior.Al voltant del 47% de la facturació total correspondrà a la publicitat tant a la televisió tradicional com a online, que baixaran un 2,3% anual fins als 1.784 milions, mentre que els 2.079 milions restants arribaran pels models de subscripció tradicionals.En aquest àmbit, l'informe apunta que «molt probablement» a principis de la dècada del 2030 la televisió per cable perdrà la corona a nivell global com la manera més popular d'accedir als serveis de televisió tradicionals i que, en general, nombre de llars que ven aquest aparell baixarà dels 869 milions el 2022 als 852 milions el 2027.Al costat de la televisió, els diaris i revistes també experimentaran caigudes en la facturació el 2023 si es compara amb el 2022, de l'1,3% i l'1,7%, respectivament, i es mantindran per sota dels nivells prepandèmia.En el cas dels diaris, ingressaran 1.104 milions, un 20% menys que abans de la pandèmia, a causa de la caiguda de la publicitat i la menor circulació dels diaris impresos en un país on, el 2022, només un 13, 7% de la població lleó diaris en paper.Per part seva, la xifra de negoci de les revistes se situarà en els 341 milions d'euros, gairebé un 26% per sota del 2019, a causa, igual que en el cas dels diaris, a la caiguda del paper.La ràdio és l'únic mitjà tradicional que ha recuperat els ingressos prepandèmia gràcies tant a l'augment de la publicitat en directe com a la irrupció dels podcasts, en un moment en què, segons PwC, «la confiança en el futur del sector és evident ».Aquesta tendència continuarà el 2023, quan els ingressos totals de la ràdio i el podcast arribaran als 537 milions, fet que suposa un increment del 2,3% respecte a l'exercici anterior i del 6,8% si es compara amb el 2019.Tot i la popularització del podcast, que gairebé s'ha duplicat respecte al 2019, el 95% dels ingressos correspondrà a la ràdio, amb 506 milions, davant els 31 milions dels episodis en línia.La facturació dels mitjans tradicionals continuarà baixant els propers anys, segons l'informe, que destaca que, llevat de la ràdio, cap mitjà recuperarà el nivell previ a la pandèmia per al 2027.En general, la facturació dels mitjans el 2027 serà un 10,8% inferior al 2019 i es mantindrà pràcticament estable respecte al 2023 en els 5.794 milions.Entre el 2023 i el 2027 només augmentarà la facturació de la ràdio i la televisió, un 4,3 i 1,3%, respectivament, davant la caiguda de més del 5,5% de diaris i revistes.