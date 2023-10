Tres de cada quatre pacients amb càncer de mama metastàtic podrien rebre una teràpia dirigida

Un estudi confirma la necessitat d'oferir accés generalitzat a proves de seqüenciació en sang i teixit

Actualitzada 22/10/2023 a les 10:35

Tres de cada quatre pacients amb càncer de mama metastàtic podrien ser candidates a rebre una teràpia dirigida, segons un estudi del grup d'investigació clínica del càncer a Espanya Solti. Els autors de l'estudi, anomenat Hope, asseguren que la investigació demostra que un 75% de les pacients analitzades presenta alteracions genòmiques al tumor per a les quals hi ha un potencial tractament dirigit, de les quals només un 15% se sabien abans de l'estudi. El cribratge dut a terme per al treball ha permès multiplicar per cinc la detecció d'alteracions, afirmen les mateixes fonts. D'altra banda, l'estudi també confirma, asseguren, la necessitat d'oferir accés de forma generalitzada a proves de seqüenciació de sang i teixit.



El grup d'investigació Solti ha presentat els resultats en el marc del congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica ESMO 2023. Les dades les ha presentat el director científic del grup, Tomás Pascual, oncòleg mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona, i corresponen a més del 50% de les 600 pacients incloses a l'estudi.Pascual admet que a dia d'avui no totes aquestes alteracions disposen de tractament dirigit disponible o d'us generalitzat, però subratlla que el pas que s'ha fet ara és «necessari» per poder-les arribar a tractar.A parer del director científic de Solti, l'estudi ha corroborat que cada tumor és una malaltia diferent i que la seqüenciació és «bàsica» per trobar un tractament que ampliï les opcions terapèutiques en cada cas.L'èxit en la investigació ha dut l'equip científic a replicar el model d'assaig per focalitzar-lo en càncer de pròstata. Inclourà 240 pacients amb càncer de pròstata metastàtic d'arreu de l'Estat sense importar el lloc de procedència.Una altra de les característiques de l'estudi és que els pacients sol·licitaven participar-hi i ho feien a través d'una aplicació de telefonia mòbil, un «rol actiu» que es considera element «clau».