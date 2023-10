La Fiscalia no veu delicte d'odi els tuits contra la infermera que va criticar els requisits del C1 català

La plataforma Impulso Ciudadano va presentar una denúncia on assegurava que la infermera havia estat víctima d'una campanya d'assetjament a les xarxes

Actualitzada 22/10/2023 a les 19:23

La Fiscalia ha conclòs que no hi ha indicis de delicte d'odi en els missatges que atacaven la infermera gaditana de l'Hospital Vall d'Hebron que va publicar a Tik Tok un vídeo on criticava el requisit de tenir formació en llengua catalana per presentar-se a les oposicions. «Per treure'ns les putes oposicions hem de tenir el puto C-1 de català», deia la noia.Segons ha avançat El Mundo, s'ha arxivat la investigació, que estava oberta després de la denúncia que va presentar la plataforma Impulso Ciudadano, en què asseguraven que la infermera havia estat víctima d'una campanya d'assetjament a través de xarxes socials després de rebre milers de crítiques i acusacions de catalanofòbia.Al vídeo, que es va publicar el mes de març passat, tres infermeres de Cadis, Granada i Sevilla es mofaven, en horari laboral i vestides amb l'uniforme d'infermeres de la Vall d'Hebron, que un dels requisits necessaris per poder optar en una plaça al sistema sanitari català és tenir un títol que acrediti un cert nivell de formació en llengua catalana.La publicació es va fer ràpidament viral i va aconseguir més de dos milions de reproduccions en xarxa socials. El conseller de Salut, Manel Balcells, va anunciar que li obririen un expedient disciplinari i l'hospital va decidir no renovar el contracte.