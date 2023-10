Israel anuncia que intensificarà els bombardejos sobre Gaza i denuncia la tensió a la frontera amb el Líban

L'exèrcit d'Israel ha anunciat que intensificarà els bombardejos sobre la Franja de Gaza en les properes hores, especialment al nord, i ha denunciat l'augment de la tensió a la frontera amb el Líban. De fet, l'estat hebreu ha ordenat l'evacuació de 14 comunitats més del nord davant l'escalada del conflicte amb Hezbol·là. «Està jugant un joc molt perillós Hezbol·là. Està escalant la situació i aprofitant per atacar civils i soldats israelians», ha criticat un dels portaveus militars d'Israel, el coronel Jonathan Conricus, en un vídeo publicat a X. «Està realment disposat el Líban a posar en perill el que queda de la prosperitat i la sobirania libaneses pels terroristes de Gaza?», s'ha preguntat en veu alta Conricus.



Més de 50 morts en el bombardeig nocturn a Gaza

«Aquesta és una pregunta que les autoritats del Líban s'han de fer i respondre. Perquè Hezbol·là està agredint i arrastrant el Líban a una guerra on no guanyarà res i on pot perdre molt», ha avisat el coronel israelià.En paral·lel, el govern de Síria ha acusat aquest diumenge Israel de bombardejar i inutilitzar els aeroports de Damasc i Alep, obligant a desviar tots els vols a l'aeroport de Latakia, al nord del país. Durant aquesta passada nit i matinada, els bombardejos d'Israel sobre la Franja de Gaza han deixat més de 50 morts, ha xifrat Hamàs. L'últim balanç de víctimes a Gaza s'eleva a prop de 4.400 des de l'inici del conflicte, segons el Ministeri de Salut de Palestina.Després de l'alliberament de dues ostatges nord-americanes, el grup terrorista Hamàs ha assegurat que tenia la intenció d'amnistiar dos capturats més però que Israel es va negar a rebre'ls. El portaveu de les brigades d'Al-Qassam, Abu Ubaida, ha assegurat que van informar a Qatar de la voluntat d'alliberar també la parella formada per Nurit Yitzhak i Yocheved Lifshitz, però que el govern hebreu «no els va acceptar». L'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha qualificat la informació de «propaganda falsa». «Continuarem actuant en tots els sentits per retornar a casa totes les persones segrestades i desaparegudes», ha conclòs Netanyahu.