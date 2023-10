Catalunya capta 71 milions d'euros dels fons europeus per a projectes publicoprivats, el 35,7% de l'Estat

Els beneficiaris són de l'àmbit de la recerca científica, la salut, la indústria 4.0 o la mobilitat sostenible

Les empreses catalanes han captat 71 milions d'euros de la darrera convocatòria dels fons europeus Next Generation, destinada a projectes de col·laboració publicoprivada en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament. Segons els càlculs d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Govern, la xifra equival a un 35,7% del total del pressupost assignat per a tot l'Estat, que supera els 200 milions d'euros.Els beneficiaris són, sobretot, de l'àmbit de la recerca científica, la salut, la indústria 4.0, la mobilitat sostenible o els materials avançats. En total, fins a 226 empreses, universitats i centres de Catalunya han rebut diners d'aquesta convocatòria (el 29% del total de l'Estat).