Aquesta és l'edat límit per sol·licitar una hipoteca als bancs

Junt amb l'estabilitat econòmica i laboral, un dels requisits que solen aplicar els bancs és el de l'edat

Actualitzada 22/10/2023 a les 10:54

Sol·licitar una hipoteca és una fórmula a què recorren moltes persones que busquen adquirir un immoble. No obstant això, les entitats bancàries que les concedeixen solen mirar de prop les circumstàncies i les característiques dels sol·licitants per concedir aquests préstecs amb la major seguretat i garantia que les quantitats concedides seran retornades.Junt amb l'estabilitat econòmica i laboral, un dels requisits que solen aplicar els bancs és el de l'edat. I és que les entitats bancàries solen rebutjar sol·licituds d'hipoteca a partir d'una determinada edat.Des del portal financer HelpMyCash, expliquen que els bancs, com a norma general, no solen concedir préstecs hipotecaris aen el moment de finalitzar el préstec. És a dir, a una persona de 40 anys no se li concedirà un préstec a 35 anys, ja que acabarà de pagar-lo als 75 anys. Si el sol·licitant té 60 anys, no podrà demanar un préstec amb un termini superior a 15 anys.No hi ha una edat límit fixada pels bancs, però aquesta norma sol ser la regla general que segueixen les entitats bancàries a l'hora de concedir hipoteques. D'altra banda, i com a norma general, els bancs no concedeixen hipoteques a persones, a les quals pressuposen poca solvència per fer front a un préstec.