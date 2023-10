Quin és el millor moment de l'any per sol·licitar la jubilació

Si no es compleixen determinats terminis, es poden perdre algunes mensualitats

Actualitzada 21/10/2023 a les 20:28

Quan un treballador decideix jubilar-se, ja sigui de manera anticipada o perquè ha complert l'edat corresponent, ha d'iniciar una sèrie de tràmits per convertir-se en pensionista.



Però tal com recull el portal Noticias Trabajo, si no es respecten determinats terminis a l'hora de fer lagestió, el subjecte que ho sol·licita pot veure's penalitzat.Cal tenir en compte que, tal com recull l'article 212 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), «el dret al reconeixement de la pensió de jubilació és imprescriptible». Això vol dir que aquesta prestació contributiva no caduca mai.Però no ens hem de descuidar, perquè si la petició es demora massa, es pot perdre el dret a cobrar alguna mensualitat. També la quantia pot variar, depenent de la inflació del moment.Si s'està donat d'alta a la Seguretat Social, cal sol·licitar la jubilació dins dels tres mesos anteriors o posteriors a la data de cessament a la feina. En el cas de sol·licitar la pensió posterior a la data de cessament es podrà reclamar una retroactivitat de tres mesos.Si es tracta d'una situació d'alta assimilada a l'alta a la Seguretat Social, tindrà efectes econòmics a la pensió «des de l'endemà de la sol·licitud o quan es produeixi el fet causant, segons sigui la situació assimilada de què es tracti».En el cas de no tenir alta a la Seguretat Social, no hi haurà cap retroactivitat: la jubilació tindrà efectes econòmics el dia de la sol·licitud de la jubilació.Per aconseguir una jubilació més alta, se sol recomanar la segona meitat de l'any (mesos de juliol a desembre). El motiu és que la inflació és més gran i, per això, repercuteix sobre el càlcul de la base reguladora a l'hora de calcular la pensió.Després que se sol·liciti la jubilació, la Seguretat Social té un termini de 90 dies per resoldre i comunicar. Si no es rep resposta, es dóna per entesa que és rebutjada per silenci administratiu. En qualsevol cas, el més normal és que hi hagi una resposta en 10 dies o en 15 com a màxim.