Plataforma per la Llengua comunica a l'ambaixador espanyol a la UE els arguments a favor de l'oficialitat del català

L'entitat es va reunir amb representants d'estats membres i va detectar que cal d'aprofundir en els arguments legals

Actualitzada 21/10/2023 a les 17:45

Una delegació de Plataforma per la Llengua es va reunir el passat divendres al vespre amb l'ambaixador espanyol davant la Unió Europea, Marcos Alonso, per comunicar-li els arguments que l'entitat defensa a favor de l'oficialitat del català, i per parlar de l'estat de les negociacions. La trobada va durar una hora i mitja i tenia també per objectiu discutir amb l'ambaixador sobre la perspectiva legal de la petició. La plataforma va aprofundir conjuntament amb diversos acadèmics en aquesta qüestió. També es va reunir amb representants dels estats membres i va detectar que era «important» aprofundir en els arguments legals.



«Les conclusions són que el règim lingüístic europeu ha estat flexible per adaptar-se a les necessitats polítiques i socials de cada moment, i això ho demostra la praxi fins a dia d'avui, així com que no hi ha cap obstacle al dret primari europeu perquè el català no s'afegeixi a l'article 1 del Reglament 1/1958», va declarar el coordinador de la campanya de l'entitat, Pol Cruz-Corominas.