'Ghosting', un fenomen comú: almenys quatre de cada deu espanyols ho ha experimentat

Els experts subratllen que pot tenir conseqüències molt negatives per a la salut mental de les persones que el pateixen

Actualitzada 21/10/2023 a les 19:16

Què és i per què es produeix el 'ghosting'?

Quines són les diferències entre 'ghosting' i 'cloaking'

Consells per evitar 'ghostejar' l'altre

Les xarxes socials han portat noves maneres de relacionar-se i conèixer gent, i amb elles també noves conductes potencialment perjudicials. És així com s'explica l'emergència del ghosting, un fenomen que han experimentat almenys quatre de cada deu espanyols alguna vegada.Així ho conclou l'estudi dut a terme per la companyia Ipsos per a la plataforma de dating Bumble, que destaca en una nota de premsa algunes dades igual de «preocupants»: fins a un 36% dels espanyols reconeix haver fet ghosting alguna vegada perquè l'altra persona va dir o va fer alguna cosa que els va fer resistir, i gairebé la meitat dels enquestats (un 42%) afirma haver fet ghosting per evitar ferir els sentiments d'algú.El terme ghosting fa referència a la pràctica de desaparèixer sense previ avís i sense deixar rastre d'una relació que, normalment, s'ha mantingut en l'àmbit en línia amb algú (habitualment, com a pas previ a conèixer-se en persona). Es tracta d'un fenomen nou i associat a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, però que no deixa de tenir importants implicacions psicològiques tant per a la persona que l'experimenta com per a la que ho realitza.Segons explica per a Bumble la psicòloga i sexòloga Ana Lombardía, «quan algú vol finalitzar una relació, la conversa pot acabar en confrontació i això és, sovint, el que veritablement espanta. Implica reconèixer els sentiments, acceptar la responsabilitat en la ruptura i estar preparat per rebre la reacció potencialment negativa de la parella davant de la posada final de la relació. Per a molts és més fàcil simplement desaparèixer. Amb educació afectiva i prenent més responsabilitat podem aprendre a gestionar aquesta mena de confrontacions i viure les nostres cites i relacions d'una manera més conscient, sincera i amable».Els motius aparents que poden portar algú a voler cessar una relació en el pla en línia són variats i sovint legítims (el mateix estudi cita, per exemple, les faltes de respecte, la descortesia, la gelosia o la sensació de pèrdua de temps). No obstant això, els experts opinen que fer-ho així pot tenir un efecte molt negatiu en la salut mental de qui el pateix.Per això, Lombardía ofereix alguns consells per fer el pas d'una manera més saludable i evitar aquests perjudicis, permetent que l'altra persona passi pàgina: «Un missatge tan senzill com 'm'ha agradat molt parlar amb tu aquests dies, però crec que no hi estic llest o llesta per quedar' pot ser molt útil, et permet ser sincer amb el que sents i evitar l'impacte negatiu de desaparèixer sense més ni més», explica.És important perdre la por a la confrontació: «Gairebé la meitat (42%) de les persones espanyoles afirma haver fet ghosting per evitar ferir els sentiments d'algú, però sol ser pitjor l'efecte de desaparèixer sense donar explicacions que el de la confrontació sincera . Quan es tracta de posar fi a una relació amorosa, és important trobar l'equilibri entre ser sincer sobre allò que sents i ser amable i considerat. Estalvia't els detalls si creus que pots ferir els seus sentiments; hi ha maneres de deixar clar que no estàs buscant una altra cita, però mantenint intacta la confiança de la teva parella. La teva cita t'ho agrairà!».Finalment, recorda que en aquests casos la sinceritat és fonamental: «Un simple 'crec que ets una persona molt interessant, però no sento el feeling necessari per continuar la relació' és més que suficient per ser honestos i acabar de bon rotllo».