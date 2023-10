Els ponts que tot viatger creuar almenys una vegada a la vida

Una d'aquestes construccions és a Ronda, Espanya

Actualitzada 21/10/2023 a les 19:15

Ponte Vecchio (Florència, Itàlia)

Puente Nuevo (Ronda, Espanya)

Pont de Carles IV (Praga, República Txeca)

Brooklyn Bridge (Nova York, Estats Units)

Tower Bridge (Londres, Regne Unit)

Pont Daurat (Da Nang, Vietnam)

Golden Gate (Estats Units)

Pont Don Luis I (Porto, Portugal)

Pont de Khaju (Isfahan, Iran)

Pont 25 d'abril (Lisboa, Portugal)

Pont de la Capella (Lucerna, Suïssa)

Pont Sant'Angelo (Roma, Itàlia)

Pont de Mostar (Bòsnia i Hercegovina)

Els ponts no són simples estructures que ens ajuden a travessar un punt a un altre. Molts són veritables obres d'art que s'han convertit en la icona del poble o ciutat que els acull. Des d'Espanya fins al Vietnam, hi ha ponts que tot viatger ha de creuar almenys una vegada a la vida.El Ponte Vecchio és un dels punts més emblemàtics de la ciutat de Florència i també la travessia més antiga del riu Arno, i és que des d'època romana ja hi havia un pont en aquell lloc. Destaca per acollir a la pròpia estructura botigues d'orfebres i joiers.Aquesta obra mestra de l'enginyera va ser construïda entre el 1751 i el 1793. Compta amb 98 metres d'alçada i travessa la gola del Tajo connectant el barri modern o del Mercadet amb el barri antic de la ciutat malaguenya.El de Carles IV és el més antic i famós dels ponts de Praga. Aquest es va començar a construir sota el regnat de Carles IV el 1357 i es va acabar el 1402. Està fortificat pels dos extrems amb torres i compta també amb una bellíssima porta gòtica que franqueja la seva entrada i diverses escultures de sants.El Brooklyn Bridge es va construir entre el 1869 i el 1883 com el primer pont suspès per cables d'acer. A més, a l'origen, era l'única connexió entre els barris de Manhattan i Brooklyn.El Tower Brige transporta tot aquell que el travessa a l'època victoriana. Es tracta d'una de les icones de Londres i va ser construïda sobre el riu Tàmesi entre el 1886 i el 1894. Els visitants també podran entrar a l'interior de les seves torres i caminar les passarel·les de vidre que les connecten.Pont Daurat o Pont de les Mans va ser inaugurat el 2028 i des de llavors s'ha convertit en una popular atracció turística a la zona. Ubicat a la ciutat costanera de Da Nang, ho forma una passarel·la de 150 metres de llarg sostinguda per dues enormes mans, tot això a 1.400 metres sobre el nivell del mar.La construcció del Golden Gate va començar al gener de 1933 amb l'objectiu de per connectar San Francisco amb el comtat de Marin Pacífic. Aquesta estructura està considerada una de les set meravelles de l'enginyeria civil dels Estats Units per l'American Society of Civil Engineers.El Pont Don Luis I és el més famós de la ciutat Porto i és que des d'allà podrem gaudir d'una de les tardoreres més boniques de tot Portugal. Aquest va ser construït el 1877 per Teòfil Seyrig, que havia estat alumne de Gustave Eiffel, l'enginyer després de la cèlebre torre parisenca.El Pont de Khaju és un dels més bells del món. També conegut com a Pont Baba Roknoddin, es troba a la ciutat d'Isfahan i va ser construït al segle XVII.El Pont 25 d'abril és un dels emblemes de Lisboa, la capital de Portugal, i uneix els barris d'Alcántara i Almada. A més, és el més antic dels ponts sobre el Tajo a la ciutat, ja que data dels anys 60.El monument més característic de Lucerna és Pont de la Capella o Kapellbrücke. Es tracta del pont cobert més antic de Europa, igual que el pont de fusta més antic del Vell Continent. Es va construir al segle XIV i, en els seus orígens, formava part de les fortificacions de la ciutat.El Pont Sant'Angelo va ser manat a construir sobre el riu Tíber per l'emperador Adrià l'any 136 dC. per permetre l'accés a la tomba des del centre de la ciutat de Roma. Segles després, el 1668, Bernini el va decorar amb exquisides escultures d'àngels als costats.El Pont de Mostar és la icona d'aquesta ciutat hercegovina. El pont a la vora del riu Neretva i el barri històric que l'envolta forma part del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.