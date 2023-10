Deu destinacions barates i amb bon temps per viatjar al novembre

La llista inclou des de llocs a Espanya, com Sevilla, fins a destinacions més llunyanes, com Tailàndia

Actualitzada 21/10/2023 a les 14:05

Destinacions fora d'Espanya

Des del mitjà 20 Minutos han elaborat una llista amb les millors destinacions per a viatjar aquest novembre, encapçalada per Sevilla. Aquesta ciutatperfecta per visitar al novembre i descobrir les seves tapes, el seu patrimoni arquitectònic i espectacles de flamenc, tot això amb un preu més econòmic en ser temporada baixa.Sense sortir d'Espanya, també es pot gaudir de la temperatura perfecta a llocs com. Al novembre, l'illa regala temperatures suaus que arriben als 23 °C, mentre que l'aigua del mar ronda els 21 °C. Aquest paradís canari és perfecte per practicar esports aquàtics com ara surf, kitesurf o caiac.El clima mediterrani, amb temperatures més suaus, convida a visitar l'arxipèlag de. Aquest petit país compta al mes de novembre amb temperatures mitges de 21 °C, ideals per passejar per les seves platges, perdre's pels carrerons de la Valeta i descobrir les seves fortes, esglésies i palaus barrocs.La tardor d'espera amb temperatures que freguen els 20 °C. Així, els visitants podran passejar sense preocupar-se per la calor o el fred, i descobrir l'Acròpolis, el temple d'Erecteó, el Temple d'Atenea Niké, l'Odeó d'Herodes Àtic, el Teatre de Dionís, etc.D'altra banda,és una de les regions més màgiques de França. Aquí es poden visitar llocs com el Mont Saint Michel, els Penya-segats d'Étretat i els pobles de Giverny i Honfleur. A més, com que és temporada baixa, hi ha menys turistes i els preus dels allotjaments són més econòmics.El mateix passa amb, al nord d'Àfrica. És una destinació barata i propera alhora que exòtica. Al novembre gaudeix de màximes de 22 °C, que permeten visitar sense gaire calor llocs històrics com la Medina, nomenada Patrimoni Mundial per la UNESCO, i pobles com Sidi Bou Said, Monastir i Cairuan.Un destí més llunyà i paradisíac és. Aquí els turistes podran relaxar-se a les platges d'aigües turqueses, endinsar-se en selves i llançar-se en tirolina i submergir-se en el seu ambient multicultural. Seguint al Carib, ahi ha una enorme varietat de platges. Viatjar allà al novembre, abans de la temporada alta, suposa preus més baixos i menys turistesUn dels viatges que cal fer almenys una vegada a la vida és a. És perfecte per visitar al novembre, quan la calor abrasadora de l'estiu ja s'ha deixat enrere i ens queden temperatures entre 25 i 30 °C.Per útlim, 0tro destí imprescindible per a tot viatger és, i novembre és el millor mes per descobrir-ho, ja que és quan se celebra el famós festival dels fanals Loy Krathong.