Descobreixen un nou rellotge epigenètic capaç de mesurar l'envelliment biològic de les persones

Els rellotges biològics són trets químics de l'organisme que són capaços de proporcionar informació sobre el seu estat

Actualitzada 21/10/2023 a les 19:46

Com es pot mesurar l'edat biològica?

Per què serveixen aquests rellotges?

Quan els científics estudien, per exemple, per què hi ha països (com Espanya) on les persones assoleixen una longevitat excepcional, sovint se centren en la manera com el cos humà enveja i canvia amb el transcurs del temps. D'aquesta manera, en aquesta disciplina es considera en general que hi ha dues formes diferents d'envelliment: la cronològica i la biològica.Mesurar la segona, i conèixer per què en moltes persones no sembla correspondre's amb la primera, és una qüestió força complexa, i es tracta d'una branca de coneixement encara emergent.Aportant a aquesta nova disciplina, un estudi recentment publicat a la prestigiosa revista acadèmica Journal of Internal Medicine ha trobat un nou rellotge epigenètic per mesurar l'envelliment de les persones: és a dir, un marcador quantificable en la manera com els gens s'expressen ( pot explicar-ho de manera senzilla, els mecanismes químics pels quals la informació que contenen es 'materialitza' (químicament).La troballa es basa en l'anàlisi de 400 persones amb malaltia renal crònica i 100 participants sans. Es van escollir persones amb aquesta malaltia, entre altres motius, perquè se sap que aquesta patologia produeix alguns indicadors d'un envelliment biològic accelerat.Tot i que inicialment els autors van investigar alguns dels 'rellotges' biològics ja coneguts, van observar que els seus resultats no sempre coincidien de manera precisa entre si ni, especialment, amb els resultats clínics reals dels pacients.No obstant, van trobar un valor que sí que ho feia, emprant una tècnica química coneguda com a 'etiquetatge de metilació'. La metilació és, coincidentment, un procés químic que es produeix de manera natural durant l'envelliment pel qual grups de metil s'acumulen a les molècules d'ADN, reduint la transcripció de l'ADN (la seva 'traducció a proteïnes') i alterant el fenotip ( les característiques observables) de les persones.Els rellotges epigenètics estan en voga en el marc de la biologia, ja que pel que sabem són eines útils per mesurar de manera objectiva diferents aspectes de l'envelliment biològic dels organismes.L'important no són aquestes eines en si mateixes, sinó el fet que ens poden ajudar a comprendre de quina manera, per exemple, els factors de l'estil de vida (la dieta, l'activitat física, l'ús de substàncies o medicacions, la qualitat del son) afecten l'organisme i la manera com envelleix.No obstant això, no hem de perdre de vista el fet que al capdavall és la funció de l'organisme allò que importa. L'objectiu no és tant poder conèixer l'edat biològica en base a aquests complexos mesuraments (en aquest supòsit, potser és més útil mesurar-la a partir de la funció de l'organisme) sinó obtenir un coneixement més gran del que passa al cos humà en nivell molecular, i de quina manera actuar sobre aquests processos quan calgui.