Com evitar les picades de xinxes als hotels

A Espanya les plagues d'aquest insecte van augmentar un 71% entre el gener i el setembre del 2023 respecte al mateix període de l'any anterior

No posar la maleta o la roba sobre el llit

Guardar la roba bruta en una bossa tancada

Baixeu la temperatura de l'habitació

Cura en tornar a casa

França, i sobretot París, està travessant una plaga de xinxes que ha fet saltar les alarmes sanitàries al país gal. Aquests petits insectes s'han deixat de viure només als llits per passar a tot tipus de tapisseries, com ara seients de cinemes, avions, transports públics i fins i tot hospitals.Però el país veí no és l'únic que està afectat per les xinxes. A Espanya, «les plagues de xinxes de cama van augmentar un 71% entre el gener i el setembre del 2023 respecte al mateix període de l'any anterior, segons afirma l'empresa especialitzada en plagues Anticimex», tal com recull Europa Press.Aquesta plaga no només afecta directament la salut dels que reben les picades de l'insecte, sinó que provoca inestabilitat en sectors com el turisme, ja que davant d'aquesta situació sanitària els turistes poden sentir inseguretat i arribar a cancel·lar els viatges. Tot i això, la plaga no ha llegat a extrems en què sigui insegur viatjar a països com França o Espanya.No obstant això, sempre és recomanable ser previngut, per la qual cosa hi ha una sèrie de recomanacions per evitar les picades.Els llits són un dels principals focus de xinxes. Aquests insectes s'instal·len als matalassos, llençols, mantes, coixins, etc. Ja que hi troben una temperatura ideal per al seu desenvolupament. Per això, és aconsellable no posar la maleta sobre el llit i desfer-la allà mateix, perquè així evitaríem que les xinxes de la cama passaran a la nostra roba.Quan s'està de viatge diversos dies el més normal és que s'acumuli roba bruta. El millor és separar-la en una bossa i tancar-la bé, ja que les xinxes se senten més atretes per la roba bruta que per la neta.Una bona manera d'evitar les xinxes als hotels és baixar la temperatura de l'habitació amb aire condicionat, ja que aquests insectes prefereixen temperatures d'entre 21 i 32 ºC.Per evitar la propagació d'aquest insecte a casa, en arribar cal evitar posar la maleta damunt el llit per desfer-la,i en el seu lloc fer-ho a terra. Igualment, tampoc no s'hauria de col·locar damunt de catifes o moquetes. A més, cal rentar tota la roba amb aigua calenta, s'hagi fet servir o no.