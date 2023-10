Bernard, la segona gran borrasca de la temporada, deixarà pluges intenses i molt de vent

El Meteocat ha activat per al dilluns 23 d'octubre l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, vent i mala mar

Actualitzada 21/10/2023 a les 18:46

Previsions pel dilluns

Després del recent pas d'Aline, una nova borrasca, Bernard, creuarà des d'aquest diumenge la península de sud a nord deixant en el recorregut vents molt intensos, entre 90 i 100 quilòmetres per hora, i pluges copioses, abans d'abandonar el país dilluns .Bernard, la segona borrasca de gran impacte d'aquesta temporada dins del sud-oest europeu, s'acostarà primer a les Canàries i després, entre diumenge i dilluns, a la península, on establirà un règim de vents humits sobretot a l'oest del país, segons dades de lAgència de Meteorologia (Aemet).Diumenge, l'aproximació de Bernard deixarà intervals i ratxes de vent fort en àrees del sud-oest peninsular, Pirineus i en zones del centre del país, mentre que les pluges, que donaran continuïtat a les precipitacions que van començar dijous passat, seran fortes i persistents al sud-oest i al sistema Central.Davant d'aquesta situació, l'Aemet ha activat per demà l'avís taronja (risc important) i el groc (risc) per pluges, fenòmens costaners adversos o per fortes ratxes de vent, a territoris com les Illes Balears i Castelló, entre d'altres.L'Aemet ha pronosticat que aquell dia, el de més impacte de la borrasca, Castella i Lleó estarà a nivell taronja per vents de més de 100 km/h i en deu comunitats s'activarà l'avís groc per pluges, vent o mala mar.Una és Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat per al dilluns 23 doctubre l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, vent i mala mar.Dimarts, encara amb incertesa, les prediccions apunten a un predomini de cels ennuvolats i precipitacions en àmplies zones, encara que ja menys quantioses que les del dia anterior.