Avalat l'ús d'un inhibidor en pacients amb càncer medul·lar de tiroide metastàtic amb mutacions

L'assaig clínic de fase 3 LIBRETTO-531 ha avalat l'ús de l'inhibidor selpercatinib com a tractament en pacients amb càncer de tiroide medul·lar avançat o metastàtic amb mutacions a l'oncogen RET. L'estudi, que compara la proposta amb l'actual teràpia estàndard d'inhibidors multiquinasa, ha demostrat que el selpercatinib incrementa la supervivència dels pacients i aconsegueix una major reducció del volum tumoral.



Els resultats s'ha presentat aquest dissabte al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), celebrat del 20 al 24 d'octubre a Madrid, i s'han publicat simultàniament a la revista The New England Journal of Medicine.«Els resultats de l'assaig subratllen la importància de la medicina personalitzada en els pacients amb càncer medul·lar de tiroide avançat, la necessitat de determinar les alteracions moleculars que caracteritzen la malaltia abans d'iniciar un tractament, i donen suport a l'aprovació de selpercatinib com a tractament de primera línia en aquest grup de pacients», ha conclòs l'investigador sènior del Grup de Tumors Gastrointestinals Superiors i Endocrins del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), Jaume Capdevila.Segons ha explicat l'investigador, l'objectiu de l'estudi era demostrar un benefici en la supervivència lliure de progressió, aconseguint un increment estadísticament significatiu i clínicament molt rellevant amb una reducció del risc de progressió del 78%, amb mitjanes per al grup de control de 16,8 mesos que no s'han arribat a assolir al grup de tractament amb selpercatinib. L'assaig ha comptat amb 291 pacients, i ha aconseguit una taxa de respostes radiològiques objectives entre els pacients tractats amb selpercatinib del 69,4%, davant del 38,8% en els pacients tractats amb cabozantinib o vandetanib.El càncer medul·lar de tiroide és un tumor endocrí poc freqüent a la glàndula tiroide generat principalment per mutacions a l'oncogen RET que promouen el creixement i faciliten l'expansió i el procés metastàtic de les cèl·lules tumorals. Les mutacions en RET són presents en més del 50% dels casos esporàdics de càncer medul·lar de tiroide avançat i en gairebé tots els casos de càncer medul·lar de tiroide associat a síndromes hereditaris.Malgrat ser menys freqüent, «el càncer medul·lar de tiroide té més agressivitat que el càncer diferenciat de tiroide, i la probabilitat de recaiguda local i metàstasi és superior», ha explicat Capdevila. A partir d'ara, l'objectiu de l'equip és investigar noves opcions de tractament de primera línia per a aquests pacients basant-se en el perfil genètic de la malaltia per oferir-vos el tractament més adequat i segur.