Antoni Fernández (Caixa Enginyers): «Cal que els joves es posin a estalviar més per a la seva jubilació»

El director general de Caixa Enginyers Vida i Pensions, Antoni Fernández, assegura que cal que els joves «es posin a estalviar més per a la seva jubilació». Així ho ressalta en una entrevista amb l'ACN, on remarca que «falta educació financera». «L'important és començar a estalviar des que entrem a treballar, a l'inici de la carrera laboral», indica. Tenint en compte l'envelliment de la població, el director general de la filial de la cooperativa de crèdit catalana considera que el sistema privat de pensions «té un paper clau» i cal fomentar-lo. Sobre la Inversió Socialment Responsable (ISR), etiqueta que té el 75% del patrimoni gestionat en plans de pensions per Caixa Enginyers, Fernández diu que té risc «com qualsevol altre tipus de pla».



Plans de pensions amb l'etiqueta ISR

Segons les últimes dades disponibles del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a Catalunya hi ha més de 1,17 milions de pensionistes que de mitjana reben una prestació de 1.405 euros al mes. La xifra de pensionistes creix cada any i ho farà encara més quan es comenci a jubilar la generació dels baby boom. És per aquest motiu que Fernández considera un «problema» que les noves generacions no estalviïn per a la seva jubilació. «Cada cop tenim una societat més longeva, i una etapa més llarga com a jubilats implica una etapa més llarga que hem de finançar», apunta. «La nostra responsabilitat és estalviar per a la jubilació i la recomanació és fer-ho des que un ciutadà s'incorpora al mercat laboral», defensa.Tenint en compte les tensions que hi poden haver en el sistema públic de pensions derivat de l'envelliment de la població, el director general de Caixa Enginyers Vida i Pensions aposta per polítiques orientades a fomentar l'estalvi en plans de pensions privats, sobretot en les noves generacions. «Cobrarem pensions, sí, però no com les que es cobren avui en dia», opina. En aquesta línia, preguntat per la seva opinió sobre el fet que prestació pública de jubilació superi els 1.400 euros, mentre que el salari mínim se situï en 1.080 euros, Fernández creu «important» que els sous «siguin més alts i les pensions siguin suficients per salvaguardar el benestar financer dels pensionistes».El director general de Caixa Enginyers Vida i Pensions assegura que el sistema espanyol de pensions és un dels que té més cobertura d'Europa i apunta que la taxa de substitució -la diferència entre els ingressos durant la jubilació respecte dels ingressos previs com a treballadors en actiu- se situa per sobre del 80%. Aquest indicador mesura com les pensions mantenen el poder adquisitiu dels jubilats i, segons Fernández, anirà reduint-se a mesura que els nascuts entre finals dels anys 50 i dels 70 es retirin.Preguntat per la millor eina per estalviar per la jubilació, Fernández creu que «no hi ha un instrument perfecte», però el «més atractiu» són els plans de pensions perquè tenen avantatges fiscals. Tot i això, admet que els canvis del govern espanyol en les deduccions de la declaració de la renda han «desincentivat» la seva contractació.Sobre el fet que les pensions públiques es revaloritzin cada any en base a la inflació, considera que un cop aprovada la mesura, l'executiu «ha de mantenir el seu compromís» i no canviar les regles del joc, però adverteix que això també té «costos» i implicarà «destinar recursos provinents d'altres llocs».Una tercera part del patrimoni gestionat en plans de pensions per Caixa Enginyers incorpora l'etiqueta d'Inversió Socialment Responsable (ISR), segons dades de la banca cooperativa. Es tracta d'una denominació que reconeix el fet de tenir en compte criteris ètics, socials i ambientals en el procés de presa de decisions d'inversió. Fernández assegura que aquest tipus d'inversions tenen risc «com qualsevol altre tipus» i ressalta que, a llarg termini, «portaran retorns superiors a la mitja sectorial».Enguany Caixa Enginyers Vida i Pensions compleix 15 anys i destaca que ha tancat el primer semestre de l'any gestionant un patrimoni total de 663 milions d'euros. Fernández assegura que durant els últims anys el negoci d'assegurances i pensions «ha anat agafant pes» dins del sector de la banca i ressalta que en l'actual context de tipus d'interès alts han observat que els clients tornen a interessar-se en «l'estalvi tradicional». Dels 215.000 socis que la cooperativa de crèdit catalana tenia a finals del 2022, al voltant de 19.000 tenen assegurances de vida estalvi o plans de pensions i vora els 10.000 assegurances de vida risc.