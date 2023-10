RTVE compra per sorpresa 'Celebrity Bake Off' després de la seva cancel·lació en Prime Vídeo

Actualitzada 20/10/2023 a les 19:44

RTVE demostra una vegada més la seva gran aposta per l'entreteniment i compra els drets d'un dels formats més potents a nivell internacional. Així doncs, la cadena pública ha adquirit per sorpresa Celebrity Bake Off, que s'emetrà pròximament en La 1.Segons ha avançat en exclusiva YoTele, el popular talent de rebosteria protagonitzat per famosos torna dos anys després del seu pas per Amazon Prime Video, en una primera edició espanyola que va comptar amb multitud de rostres coneguts com Esperanza Aguirre, Chenoa, Andrés Velencoso i Esty Quesada (Soy una pringada), entre molts altres.Malgrat el bon acolliment que va tenir el concurs i que la plataforma de vídeo va arribar a encarregar una nova temporada del format, finalment va ser cancel·lat el projecte. Una controvertida decisió que RTVE ha aprofitat i, de la mà amb la productora que va desenvolupar el format al nostre país, Boxfish, ha començat la fase de preproducció del mateix en cerca dels nous perfils de famosos que el protagonitzaran.D'aquesta manera, després de fracassar amb la seva edició d'anònims emesa en Cuatro l'any 2019 i presentada per Jesús Vázquez, el format salta de nou a la televisió al costat d'RTVE, amb el propòsit de complementar amb èxit les edicions del format culinari per excel·lència, MasterChef, alternant-los entre sí. De moment, es desconeix la identitat dels presentadors que conduiran aquesta nova temporada del concurs, si bé no es descarta que Brays Efe i, especialment, Paula Vázquez, tornin a posar-se al capdavant.