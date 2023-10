Ordenen la retirada d'aquestes populars laques i una escuma per al pèl per contenir substàncies prohibides

Facua recomana als usuaris que puguin tenir a les seves llars algun d'aquests productes que deixin d'utilitzar-los de manera immediata

Actualitzada 20/10/2023 a les 17:22

Recomanacions de FACUA

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), ha ordenat la retirada del mercat de tres laques i una escuma de la marca Amalfi per contenir butylphenyl methylpropional, una substància l'ús de la qual està prohibit en productes cosmètics a la Unió Europea.Tots els lots d'aquests quatre productes estan afectats: Amalfi laca fixació forta or, Amalfi laca fixació forta negra, Amalfi laca argània i Amalfi escumeja moldeadora fixació extraforta, el número de referència de la qual és PS/MCH-CM 941;949;955;966 2023.Ha estat el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de Catalunya qui ha notificat l'avís, i l'Aemps qui ha ordenat el cessament de la comercialització d'aquests productes i la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes.El producte en qüestió, el butylphenyl methylpropional, està inclòs en l'Annex II del Reglament (CE) 1223/2009 en el qual es recullen les substàncies prohibides en productes cosmètics. La responsable de la posada en el mercat d'aquestes laques i escuma de marca Amalfi és l'empresa Quime Romar SL.Facua recomana als usuaris que puguin tenir a les seves llars algun d'aquests productes que deixin d'utilitzar-los de manera immediata. Als distribuïdors i establiments de venda es demana que immobilitzin i cessin la comercialització d'aquests.Des de l'organització afegeixen que per a qualsevol dubte relacionat amb aquesta alerta sanitària, «poden enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat , indicant en l'assumpte del correu la referència, la marca i el nom comercial del producte afectat».