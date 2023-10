La producció de bolets, sota mínims per la manca de pluges

De mitjana a la tardor es cullen uns 30 quilos per hectàrea però enguany la xifra se situa als 2 quilos

Actualitzada 20/10/2023 a les 09:27

La producció de bolets arreu de Catalunya està sota mínims i els experts creuen que aquesta serà una campanya «dolenta». Així ho ha explicat en declaracions a l'ACN l'expert en micologia del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Juan Martínez de Aragón, que diu que en aquests moments la producció se situa al voltant dels 2 quilos per hectàrea, mentre que en aquesta època de l'any hauria d'estar als 30. L'investigador diu que al Pirineu i Prepirineu la campanya ja es pot donar gairebé per acabada i caldrà veure què passa al Prelitoral on, si plou i no fa vent, la situació encara pot remuntar. En aquestes cotes més baixes la campanya comença més tard i es pot allargar fins al desembre.



Un any dolent. Així és com Juan Martínez de Aragón, investigador del CTFC i expert en micologia, qualifica la temporada boletaire d'enguany. Martínez explica que, fins ara, «pràcticament no hi ha hagut producció de bolets als boscos catalans» a excepció d'algunes regions com el Ripollès o la Vall d'Aran on se n'han trobat algunes espècies. De fet, l'investigador diu que en un any «normal» la producció mitjana a l'octubre se situaria al voltant dels 30 quilos per hectàrea i, en canvi, ara mateix es troba als 2 quilos. «Una producció baixíssima», lamenta.De fet, l'expert diu que, si no canvia «radicalment» la meteorologia en les properes setmanes, aquet serà un any «dolent», tot i que tampoc «excepcional». De fet, Martínez comenta que des que van començar a fer inventaris de bolets, ara fa 25 anys, hi ha hagut diversos anys amb produccions molt dolentes com el 2002, el 2004, el 2007 i el 2017. «Són moments cíclics condicionats pel clima», comenta. Sí que en els darrers quatre anys les produccions se situaven al voltant de la mitjana, que està als 50 o 60 quilos per hectàrea.Pel que fa la previsió de pluges pels propers dies, Martínez diu que a la zona del Pirineu ja no hi tindran influència perquè recorda que, un cop plou, hi ha un període d'uns 10 o 15 dies perquè els bolets més comuns com el rovelló o el cep fructifiquin. «Ja ens en anem a principis de novembre i al Pirineu en aquestes dates ja fa glaçades a les nits, de manera que pràcticament no hi haurà producció», exposa. També és difícil que la situació canviï a la Catalunya Central pels mateixos motius. En canvi, diu Martínez, sí que pot ser que fructifiquin més bolets a la zona del Prelitoral i Litoral, ja que allà les temperatures són més baixes i la temporada acostuma a allargar-se fins a mitjans de desembre.Tot i això, l'expert recorda que els bolets necessiten pluges constants i no que «en un dia caiguin 100 litres i després no plogui més». «Cal una pluja constant, que no hagi repunts en la temperatura perquè si no hi ha molta evaporació de l'aigua i que no faci vent perquè resseca molt el sòl i els bolets deixen de sortir», explica.