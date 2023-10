Investiguen una dona que va falsificar les notes del seu fill per aconseguir una beca en una universitat dels Estats Units

La universitat estatunidenca va demanar a l'institut del jove verificar el document, ja que no era vàlid

Actualitzada 20/10/2023 a les 18:59

La Guàrdia Civil investiga una veïna de Sanxenxo (Pontevedra) de 50 anys com a suposada autora d'un delicte de falsedat documental, en relació amb el butlletí de notes del seu fill i amb l'objectiu d'aconseguir una beca en una universitat dels Estats Units. Segons informa la Guàrdia Civil, la imputació es va produir dilluns passat, després d'una recerca que va donar principi després d'una denúncia presentada per un professor d'un institut d'educació secundària, qui va comprovar que s'havia falsificat la seva signatura en el butlletí de notes d'un alumne que havia cursat segon de batxillerat en el seu centre d'ensenyament.La comprovació del butlletí de notes la va realitzar quan es va rebre en el centre una sol·licitud d'informe per part d'una universitat americana, ja que, aquest document mancava de validesa al no estar signat pel director del centre. La investigada va falsificar el butlletí de notes corresponent al seu fill, amb la finalitat de presentar-lo per a la concessió d'una beca i la seva admissió en una universitat dels Estats Units, segons la Guàrdia Civil. Culminades les diligències instruïdes, van ser lliurades en el Jutjat de Guàrdia de Cambados, on haurà d'acudir la investigada una vegada citada.