Girona: Una dona es troba en estat crític després que el seu propi vehicle l'atropellés

Els fets van passar aquest dijous al carrer Garbí quan, per causes que s'investiguen, la dona va quedar atrapada a sota el vehicle

Actualitzada 20/10/2023 a les 15:14

Una dona d'edat avançada es troba en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona, després de ser atropellada pel seu propi cotxe. Els fets van passar aquest dijous al migdia al carrer Garbí quan, per causes que s'investiguen, la dona va quedar atrapada a sota el vehicle. Segons explica el Diari de Girona, els mateixos veïns van avisar als equips d'emergència i entre ells i la Policia Local va poder aixecar el cotxe i alliberar la dona que va quedar ferida i en estat crític.Fins a la zona també s'hi van desplaçar els Bombers que tenen parc a Torroella de Montgrí i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que va activar l'helicòpter medicalitzat per traslladar la víctima a l'hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar. Ara és la Policia Local de Torroella de Montgrí qui s'ha fet càrrec de la investigació per determinar quins van ser els motius que van provocar l'atropellament.