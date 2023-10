Fingeix ser un maniquí durant hores, sense que ningú s'adonés, per robar en una botiga

Aquesta no és la primera vegada que l'home aconsegueix colar-se en una botiga per robar

Davant l'augment de les mesures de seguretat, els lladres han de tirar de tot l'enginy que els sigui possible per aconseguir els seus objectius. I és que, amb una mica d'idea, i especialment paciència, aquest jove ha aconseguit fer-se amb el seu botí sense que ningú sospités d'ell gens ni mica. Tot va ocórrer en un centre comercial de Varsòvia, la capital de Polònia. El noi, de 22 anys, tenia un mètode molt senzill, es quedava durant hores fingint ser un maniquí. En complet silenci, i sense fer moviments, el jove podia passar hores fins que tanqués el local. Una vegada sol, només havia de «tornar en sí» i fer-se amb tot el que volgués.Un truc sorprenent que li va funcionar en més d'una ocasió. No obstant això, finalment va ser enxampat per una càmera de seguretat. I és que ningú s'adonava que entre les models artificials hi havia una persona de carn i os. La seva identitat no ha estat revelada, encara que sí que s'ha compartit diverses imatges del vídeo amb el qual es va aconseguir atrapar-li. En aquest es pot veure com el noi sosté a la seva mà una bossa de la botiga mentre es queda quiet. I és que, segons ha explicat a les autoritats, es quedava en aquesta posició fins que «era segur».Encara que, aquesta no és la primera vegada que el jove es mimetitza amb l'ambient per poder robar objectes de valor. En altres centres comercials va arribar a fer-se passar per un client en un restaurant. En aquesta ocasió també va aprofitar l'hora de tancament. En la tercera ocasió que va ser atrapat, la seva víctima van ser les caixes registradores d'una botiga a l'hora del tancament. Per això, ara les autoritats li han acusat de robatori i furt, per la qual cosa possiblement és condemnat a fins a deu anys de presó.