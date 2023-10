Els experts proposen prohibir els patinets elèctrics al transport públic definitivament

A Barcelona s'han prohibit després que un vagó de tren a Madrid s'incendiés dimarts per culpa d'un patinet elèctric

Actualitzada 20/10/2023 a les 15:04

El consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat aquest divendres prohibir definitivament els patinets elèctrics al transport públic. L'ATM creu que no hi ha «suficients garanties» i posa l'accent en la seguretat de les bateries. En un comunicat, defensa que l'impacte de la deflagració d'una bateria d'aquests vehicles de mobilitat personal «pot ser molt elevat», sobretot tenint en compte l'alta densitat de viatgers en algunes franges horàries.Així, l'ATM s'ha fet seva la proposta del grup d'experts que ha analitzat els riscos que suposen els patinets, vetats temporalment des del febrer després que un vehicle s'incendiés en un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat. El veto temporal venç el pròxim 31 d'octubre i a partir d'aquesta data la prohibició ja serà definitiva. L'incompliment de la norma comportarà una multa de 200 euros. L'ATM també ha instat tots els operadors de transport públic que incentivin els aparcaments per a patinets elèctrics a prop de les estacions.El consell d'administració de l'ATM ha detallat que durant mesos s'han analitzat mesures alternatives com la limitació horària per graus d'ocupació, definició de zones específiques d'ubicació, limitació del nombre de vehicles o la mida màxima, entre altres, però en cap cas s'ha pogut establir un escenari on no es mantingui un factor de risc «molt elevat». La decisió de l'ATM arriba precisament després que un vagó de tren a Madrid s'incendiés dimarts per culpa d'un patinet elèctric. El vagó va quedar calcinat, tot i que no hi va haver ferits.