Requisen 70 quilos de carn plena de paneroles que anaven a repartir a un restaurant de Madrid

La carn desprenia una olor nauseabunda i estava plena de mosquits i paneroles

Actualitzada 19/10/2023 a les 17:39

Agents de la Policia Municipal han requisat i destruït més de 70 quilos de carn en mal estat i amb insectes que repartia un home en una furgoneta sense isoterm, ha informat un portaveu del Cos Local. La intervenció va tenir lloc a les 12 hores del passat dimarts dia 10 en la confluència del carrer Laguna i Carpetana, en el districte de Carabanchel, a Madrid. Allà es trobava un individu que anava a repartir a un restaurant la carn, que desprenia una olor nauseabunda i estava plena de mosquits i paneroles.El conductor, de 28 anys, va indicar als agents que realitzava un repartiment diari, però que aquest dia s'havia espatllat el sistema de refrigeració del vehicle, però per ordre del seu cap, continuava repartint. Per tot això, els policies van contactar amb els tècnics de seguretat de l'Ajuntament, que van aixecar una acta en matèria de Sanitat.A continuació, van traslladar el gènere mig podrit, compost per quilos de carn de porc, pollastre, xoriço i botifarra, a la planta de tractament de residus de Valdemingómez per a la seva destrucció. També es redacta una acta per la Llei de Transports Terrestres pel trasllat d'aliments en un vehicle sense les condicions higienicosanitàries corresponents.