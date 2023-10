Palamós: Roba una llanxa, furta objectes en tres més i el detenen després que patís una avaria

L'arrestat va haver de demanar ajuda a una patrulla marítima dels Mossos d'Esquadra, ja que estava a la deriva

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 45 anys que va robar una llanxa a Palamós i la va fer servir per desplaçar-se a altres tres embarcacions, d'on va furtar diversos objectes. Els fets van passar el dissabte 14 d'octubre pels volts de dos quarts de deu del matí.El sospitós va saltar una tanca per accedir a la zona de les barques del Port de Palamós. Un cop allà, va robar una llanxa de color negre d'una empresa local i la va fer servir per desplaçar-se fins a tres embarcacions més, que fondejaven al mateix port. L'arrestat va emportar-se diversos objectes, especialment roba i va intentar escapar sense que el descobrissin, però al cap d'una estona va patir una avaria a la llanxa que el va impedir seguir.Això va obligar-lo a demanar ajuda a una patrulla marítima dels Mossos d'Esquadra que patrullava per la zona i que van acudir a socórrer l'embarcació que estava a la deriva. Quan els agents van arribar i li van preguntar sobre l'origen de la roba que duia a sobre, l'home va confessar que l'havia sostret de les altres embarcacions. En aquell moment també va reconèixer que la llanxa amb la que pretenia escapar també era robada, fet que els policies van constatar. L'home va quedar detingut pels Mossos.