Netflix anuncia un ajustament en les seves tarifes després de batre previsions d'ingressos i abonats

Netflix va registrar un benefici net de 1.677 milions de dòlars en el tercer trimestre de 2023

Actualitzada 19/10/2023 a les 18:07

Les accions de la companyia de producció i distribució de contingut audiovisual en 'streaming' Netflix arribaven a pujar aquest dijous més d'un 18% després de l'obertura del Nasdaq, després que la multinacional hagi batut les expectatives d'ingressos i sumat gairebé 9 milions de nous subscriptors en el tercer trimestre de 2023. Els títols de la companyia de Los Gatos escalaven a un màxim intradia de 408,95 dòlars, un 18,1% per sobre del preu marcat al tancament de la sessió de dimecres, encara que a mesura que avançava la jornada limitaven la seva pujada al voltant del 16%, cotitzant en màxims d'un mes.



Pujades de preus

Netflix va registrar un benefici net de 1.677 milions de dòlars (1.588 milions d'euros) en el tercer trimestre de 2023, la qual cosa representa un avenç del 20% respecte del resultat del mateix període de l'any anterior, a més d'incorporar gairebé 9 milions de subscriptors entre juliol i setembre. En concret, la companyia va tancar el tercer trimestre amb un total de 247,15 milions de subscriptors, la qual cosa suposa un increment de 8,76 milions respecte del segon trimestre, l'avenç trimestral més gran des de 2020, i suposa un augment de 24 milions d'usuaris de pagament en un any. D'aquesta manera, els ingressos de Netflix entre juliol i setembre van sumar 8.542 milions de dòlars (8.090 milions d'euros), un 7,8% més que en el tercer trimestre de l'any passat, una cosa que l'empresa va atribuir al creixement del nombre d'abonats després d'implementar la seva nova política sobre contrasenyes compartides, així com a l'expansió continuada del 'streaming' a nivell mundial. En aquest sentit, ha indicat que en el tercer trimestre els abonats de plans publicitaris van augmentar gairebé un 70% i ara representen aproximadament el 30% de tots els nous subscriptors als països amb aquest tipus de categoria.En els nou primers mesos de 2023, la multinacional va comptabilitzar un benefici net de 4.470 milions de dòlars (4.233 milions d'euros), una xifra que suposa una millora interanual del 0,8%, mentre que els ingressos van assolir els 24.890 milions de dòlars (23.574 milions d'euros), un 4,7% més. De cara al quart trimestre, Netflix espera assolir uns ingressos de 8.692 milions de dòlars (8.232 milions d'euros), la qual cosa suposaria una millora del 10,7% respecte del mateix període de l'exercici precedent, mentre que confia que el seu benefici augmenti fins 956 milions de dòlars (905 milions d'euros).En termes de rendibilitat, Netflix ha actualitzant la seva previsió de marge operatiu per a l'exercici al 20%, en l'extrem superior del seu pronòstic anterior del 18% al 20%, el que suposaria un avenç d'aproximadament dos punts percentuals des del 18% de l'exercici fiscal 2022, mentre que per a 2024 confia a assolir un marge operatiu d'entre el 22% i el 23%.D'altra banda, la plataforma d''streaming' ha anunciat un ajustament en les tarifes aplicades als EUA, el Regne Unit i França. D'aquesta manera, als EUA la companyia mantindrà en 6,99 dòlars i en 15,49 dòlars els seus plans publicitaris i estàndard, respectivament, mentre que el bàsic passarà a costar 11,99 dòlars i el Premium 22,99 dòlars. En el Regne Unit i França, es mantindran els preus dels plans amb anuncis (4,99 lliures i 5,99 euros) i estàndard (10,99 lliures i 13,49 euros), mentre les tarifes del pla bàsic passaran a ser, respectivament, de 7,99 lliures i 10,99 euros, mentre que en el cas de plans prèmium seran de 17,99 lliures i 19,99 euros. «El nostre preu inicial és extremadament competitiu respecte d'altres transmissors i, per exemple, 6,99 dòlars al mes als EUA, és molt menys que el preu mitjana d'una sola entrada de cine», ha defensat l'empresa.