Llagostera: Busquen el responsable de disparar dos gats i un gos amb una escopeta de balins

A un dels felins se'l va haver de sacrificar i els propietaris han denunciat els fets que ja s'investiguen

Actualitzada 19/10/2023 a les 16:11

La Policia Local de Llagostera (Gironès) investiga tres denúncies de maltractament animal que s'han produït al municipi. En concret, busca el responsable de disparar dos gats i un gos amb una escopeta de balins i ferir-los greument. De fet, a un dels felins se'l va haver de sacrificar, després que el veterinari dictaminés que era el millor per evitar el seu patiment.El centre mèdic va fer-li radiografies que evidenciaven que tenia un balí a les vèrtebres que el va deixar paraplègic. Arran d'aquestes ferides, des del centre van recomanar practicar l'eutanàsia perquè no patís. El cas dels dos gats els fets es van produir al mateix nucli urbà de Llagostera, fet que porta a la Policia Local a pensar que es podria tractar de la mateixa persona.El cas del gos, en canvi, va ser a la urbanització de la Mata. Tot plegat va passar entre finals de la setmana passada i principis d'aquesta. Els propietaris dels gats es van trobar els animals ferits a fora de casa seva. Es tracta de dos habitatges del centre de Llagostera, separats per pocs carrers. De seguida van denunciar els fets a la Policia Local que va obrir una investigació. Pocs dies més tard es va registrar una tercera denúncia de maltractament animal. En aquest cas va ser el propietari d'un gos que va trobar-se l'animal ferit per una escopeta de balins, a tocar de casa seva a la urbanització la Mata.Ara la Policia Local busca el responsable o responsables dels trets i demana la col·laboració ciutadana per intentar localitzar-lo. Cal recordar que el maltractament animal suposa penes d'un any i mig de presó en cas que necessiti atenció veterinària i de dos anys si causa la mort de l'animal.