Les xarxes socials ja són la principal font d'informació política dels menors de 60 anys

TikTok supera Twitter com a quarta xarxa d'ús personal de la Generació Z i YouTube es manté segona a totes les edats

Actualitzada 19/10/2023 a les 17:36

Les xarxes socials s'han convertit en la principal font d'informació política habitual d'una àmplia capa de la població: des de la Generació X (nascuts entre el 1965 i 80) fins a la Z (entre 1997 i 2012). Segons l'Enquesta sobre generacions i participació del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), en tots tres grups les XXSS ja guanyen a la televisió, la ràdio i els diaris. Pel que fa al seu ús personal, Whatsapp i YouTube són les més emprades per tothom. FaceBook encara és la tercera per a la Generació Silenciosa (nascuts entre 1928 i 1945) i els Baby Boomers (entre 1946 i 1964), i la quarta més emprada per X i Millenials (1981 i 1996). En la Generació Z s'observa l'eclosió de TikTok (65%), per davant de Twitter (52%) i encara més de FB (25%).



Temes socials

L'autopercepció generacional

L'enquesta del CEO, realitzada entre maig i juliol a 6.520 persones de totes les generacions, continua la sèrie històrica de l'Enquesta de participació i política que havia impulsat l'Observatori Català de la Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut els anys 2005, 2011 i 2017.L'objecte era conèixer “les diferències en les formes i intensitat de participació ciutadana, ideologia i actituds sociopolítiques entre generacions”. En l'àmbit de la comprensió dels temes polítics i de les fonts d'informació “diària” per generació, l'enquesta mostra com les xarxes socials són ara mateix la principal font d'informació política dels menors de 60 anys. Això inclou, per tant, els que pertanyen a la Generació X, és a dir, nascuts entre mitjan anys seixanta i l'any 1980. Al mateix temps, s'observa que la Generació Z és la que menys s'informa diàriament, amb independència de la font, i les que més ho fan són els Baby-boomers i la Generació silenciosa.El CEO ha preguntat per l'ús personal de les xarxes socials. Watsapp és la xarxa més emprada en aquesta esfera, però hi ha grans diferències en la intensitat: un 97% dels enquestats de la Generació Z l'usen, per només un 44% de la Generació silenciosa (majors de 78 anys). YouTube també és la segona xarxa social de totes les generacions, però altra vegada, la Silenciosa l'empra molt menys (ho fa només el 31%) que la resta. El seu ús supera el 90% en totes les altres generacions, menys en la dels Baby-boomers, que es queda en poc més de la meitat dels enquestats.Instagram és la tercera xarxa social de totes les generacions a partir de la X, mentre que una plataforma més recents com TikTok te una presència menor, amb l'excepció de la Generació Z, un 65% de la qual diu usar-la, convertint-la en la seva quarta xarxa social més emprada (per davant de Twitter -52%-, Twitch -36%- o Facebook -25%-)El CEO ha preguntat també per temes socials com ara el problema de l'habitatge, l'escalfament global o la gestació subrogada, entre d'altres qüestions. En relació a aquest darrer punt es conclou que una majoria de gent de totes les generacions està a favor d'aquesta pràctica (“en alguns casos”). Ara bé, les dones joves s'hi oposen més que qualsevol altre grup.També hi ha consens, i encara més ampli, en la necessitat de la regulació per llei dels preus dels lloguers dels pisos. El suport a aquesta mesura no baixa del 70% en totes les generacions consultades pel CEO.En el terreny econòmic, alguns punts destacats són que la Generació Z apareix com la més partidària de baixar impostos (un 26% dels enquestats), encara que això impliqui reduir serveis. Al seu torn, un terç de la Generació silenciosa creu que com menys intervingui el Govern en l'economia, millor.Més enllà de l'eix esquerra-dreta, l'enquesta del CEO ha preguntat per qüestions relacionades amb l'autopercepció de les generacions en termes socioeconòmics. En aquest sentit, els Millennials, són l'única generació que creu que està pitjor que els pares (només un 18% creuen que estan millor que els pares en habitatge). De fet, només un terç de Millenials i de la Generación X creuen que el futur serà millor que el dels seus pares. La resta, inclosa la Generació Z, creuen que viuen millor que els pares.D'altra banda, totes les cohorts se situen majoritàriament a la classe mitjana, amb un 30% de tots els enquestats en el grup 'classe mitjana-baixa'. Quant a la percepció de mobilitat social ascendent, és majoritària en la generació dels Baby-boomers (un 50% creu que pertany a una classe social més alta que la dels seus pare). En canvi aquesta impressió baixa fins al 44% entre la Generació silenciosa i encara més, fins al 32%, el 26% i el 18%, en el cas dels de la X, Millennials i Z, respectivament.