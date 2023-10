Ja no hi ha estatura mínima per poder ser Guàrdia Civil

Fins ara calia fer més d,1,60 m en el cas dels homes i d'1,55 m en el de les dones

Actualitzada 19/10/2023 a les 11:19

A partir d'aquest dijous la Guàrdia Civil no exigirà una estatura mínima ni màxima per ingressar en els seus centres de formació per a la incorporació al cos, segons una disposició del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat.Fins ara, les normes per les quals es regien els processos de selecció per a l'ingrés en aquests centres per a la incorporació a l'escala de caporals i guàrdies incloïa com causa d'exclusió mesurar menys d'1,60 metres per als homes i 1,55 per a les dones o més de 2,03 per a ambdós casos.La disposició, que entra en vigor aquest dijous, al·ludeix a una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem del 14 de juliol de 2022.En ella, l'alt tribunal va assenyalar que la disposició per part d'una persona d'una estatura inferior a l'establerta «no semblava que pogués estar relacionat amb la manca d'una aptitud física particular».Aptitud que, «en tot cas, quedaria garantida mitjançant la superació de les proves físiques i mèdiques que es realitzessin en el corresponent procés selectiu», va apuntar la Sala en la resolució.Partint d'això i «amb la finalitat de continuar avançant en la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'accés a la Guàrdia Civil» i d'«afavorir una atracció més gran i captació del talent» per al cos, es modifica l'apartat de 'talla' del quadre mèdic d'exclusions, que passa a ser «sense límit».Tot això, «sense perjudici de posteriors requisits que puguin ser exigits per a l'ocupació de determinades destinacions o per a l'accés a l'ensenyament d'especialització», aclareix la disposició en el seu desenvolupament.