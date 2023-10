Investiguen la mort d'un científic que estudiava una malaltia contagiosa en una universitat de Barcelona

Actualitzada 19/10/2023 a les 17:01

La Universitat de Barcelona (UB) investiga des de fa tres mesos la mort d'un científic que estudiava en els laboratoris de la Facultat de Medicina la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, altament contagiosa i letal. El centre va obrir la recerca després de trobar en un congelador «milers de mostres no autoritzades» i sense registre d'entrada amb les quals, suposadament, va treballar el científic, segons ha publicat El País.La universitat ha explicat que les mostres «no haurien d'haver estat en aquest laboratori perquè no estava preparat per a manejar aquest tipus de mostres biològiques» i que una vegada es van descobrir, es va ordenar el tancament i la descontaminació de l'espai.Abans de morir, el bioquímic va desenvolupar símptomes compatibles amb la malaltia, els va ocultar i al novembre de 2020 va demanar la baixa. Finalment, va morir l'any passat als 45 anys. La Creutzfeldt-Jakob és una malaltia neurodegenerativa i s'incuba en silenci durant anys. Una vegada apareixen els símptomes, que són principalment demència i rigidesa muscular, l'esperança de vida no arriba als sis mesos.Preguntats per si hi ha perill de contagi a altres persones, fonts de la UB han assegurat a Europa Press que no, perquè «ja no es troben» en les instal·lacions de la universitat, ja que al març les van enviar a un laboratori del País Basc per a analitzar si eren contagioses. No obstant això, El País assenyala que hi ha preocupació entre els companys del mort perquè desconeixen si van estar exposats a la malaltia. El resultat de les anàlisis va determinar que les mostres «sí que tenien prions -proteïnes infeccioses- positives», és a dir, eren contagioses.