Badalona: Detenen 3 falsos policies per retenir un home al seu pis i sostreure objectes valorats en més de 31.000 euros

Haurien contactat amb la víctima amb una aplicació de compra-venda de productes i simulat un escorcoll per robar-li

Actualitzada 19/10/2023 a les 18:12

Els Mossos han detingut a Badalona tres falsos policies de 53, 45 i 44 anys que haurien retingut un home al seu domicili de Barcelona i haurien sostret objectes valorats en 31.000 euros. Els arrestats haurien contactat amb la víctima a través d'una aplicació de compra-venda de productes amb l'excusa de vendre una ploma estilogràfica.Un dels homes s'hauria desplaçat fins el pis del barceloní per mostrar-li el producte i en un moment donat, els altres dos sospitosos haurien aparegut fent-se passar per agents. Haurien abordat i emmanillat la víctima i el presumpte venedor i haurien simulat un fals operatiu per escorcollar el pis i endur-se joies, un rellotge i diners en efectiu. Després haurien marxat emportant-se el suposat venedor.La policia atribueix als detinguts un delicte de robatori amb intimidació, detenció il·legal, usurpació de funcions públiques i violació de domicili. A un d'ells, a més, també un delicte de tinença il·lícita d'armes. La investigació va iniciar-se el 21 de setembre quan la víctima va desplaçar-se a la comissaria de l'Eixample de Barcelona per denunciar els fets. Els agents van poder identificar el suposat venedor i dos dels falsos policies.D'acord amb els Mossos, el 16 de setembre, la víctima va contactar, per mitjà d'una aplicació de compra-venda entre particulars, amb el suposat venedor d'una ploma estilogràfica. Després de tot un procés de negociació van arribar a un acord i van decidir trobar-se el dia 19 per fer efectiva la transacció al domicili de la víctima. Van quedar i un cop revisat el producte, la víctima va decidir no comprar-lo. Va acompanyar el fals venedor al portal de la finca i abans d'abandonar el domicili aquest va fer una trucada a algú amb actitud nerviosa.En pocs minuts, tres homes que van identificar-se com a policies van abordar i emmanillar tant a la víctima com el suposat venedor i els van fer entrar a l'interior del domicili altre cop. Els detinguts van manifestar que tenien una ordre judicial per escorcollar el pis i buscar un rellotge valorat en 800.000 euros, que hauria estat sostret. Van iniciar una simulació d'actuació policial en què van escorcollar tot el pis en busca d'objectes i finalment es van endur joies, un rellotge, diners en efectiu i monedes.Posteriorment van marxar amb el venedor, ja que van indicar que els havia d'acompanyar. A la víctima la van informar que li enviarien una citació judicial per poder comparèixer davant l'autoritat competent i recuperar els objectes intervinguts.A primera hora de l'onze d'octubre agents de la unitat d'investigació de l'Eixample de Barcelona, van fer, juntament amb efectius de la Unitat d'Investigació de Sàrria de Barcelona, efectius de Seguretat Ciutadana de Badalona i agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI), un dispositiu d'entrada i escorcoll a un domicili de Badalona on van detenir els tres autors i intervenir objectes relacionats amb el fet delictiu.La policia va comissar un kit de falsos policies format per una pistola d'airsoft, una credencial de la Guardia Civil, dos jocs de manilles i un llum prioritari policial. També joies i monedes d'or, una escopeta del calibre 12 amb tres cartutxos de caça, un passaport, un permís de conduir i uns auriculars que provenen d'un robatori amb força a domicili comès al districte de Sant Martí el mes d'agost.Els tres detinguts tenien una gran quantitat d'antecedents per delictes contra el patrimoni i en algun cas concret per delictes de robatoris violents. Els autors van passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Badalona el 13 d'octubre. La policia segueix treballant per identificar el tercer fals policia.