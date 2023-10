Lleida: Detinguda per amenaçar una dona i obligar-la a treure 300 euros d'un caixer automàtic

La suposada autora del robatori té nombrosos antecedents i demà passarà a disposició judicial

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 37 anys com la suposada autora d'un robatori amb violència i intimidació a Lleida. Els fets van tenir lloc dijous passat al migdia a l'avinguda València de la mateixa capital del Segrià. Segons la policia, l'arrestada va amenaçar una dona que passejava pel carrer i la va obligar a treure 300 euros d'un caixer automàtic per robar-li.Els Mossos van obrir una investigació que va permetre identificar a la presumpta autora dels fets, la qual té nombrosos antecedents. Un agent fora de servei la va localitzar aquest dimarts al carrer Pi i Margall de Lleida. Tot seguit, la sospitosa va ser traslladada per una patrulla uniformada a la comissaria de Lleida, on finalment va quedar detinguda. La detinguda, amb antecedents, passarà demà a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.