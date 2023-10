La curiosa raó per la qual sempre s'han de pujar les finestres de l'avió durant l'enlairament i l'aterratge

És tracta d'una raó de seguretat

Actualitzada 18/10/2023 a les 16:45

Per què cal baixar i pujar les finestretes de l'avió?

La importància de la forma de la finestreta a l'avió

Què passa si obris la porta d'un avió en ple vol?

Espanya és el tercer país d'Europa amb més vols diaris. Només superat amb més trànsit aeri per França i Alemanya. A més, després de la pandèmia, les companyies aèries estan vivint la seva època daurada. El 2022, el trànsit aeri de passatgers al nostre país va augmentar en més d'un 60% respecte al 2021, registrant finalment xifres properes a les registrades abans de la crisi sanitària. D'aquesta manera, es va situar al voltant dels 243,7 milions de passatgers al tancament de l'any.A aquest auge sense precedents se li suma el fet de la possibilitat de viatjar barat entre països de la Unió Europea gràcies a línies aèries low cost com Ryanair, Vueling, Volotea o EasyJet. Just en aquest sentit, cal recordar que el Comitè de Peticions del Parlament Europeu va aprovar fa dues setmanes unificar les mesures per viatjar amb maletes de mà de franc a la cabina de l'avió.Estrasburg demana ara a la Comissió Europea que agilitzi els tràmits per aprovar una normativa que fixi unes regles comunes sobre la maleta de cabina i que hagin d'acceptar totes les companyies aèries. Un cop dit això, no hi ha dubte que la pregunta és ara per què cal pujar les finestretes de l'avió en enlairar-se i en aterrar. I és que, de fet, la majoria de les companyies obliguen els seus passatgers a no baixar aquestes persianes.La raó no és més que per mers motius de seguretat en els dos moments més importants o crítics de cada vol: l'enlairament i l'aterratge. En cas d'emergència, tenir les finestretes pujades facilita les tasques dels equips de rescat perquè puguin veure dins de l'aeronau. Així mateix, compleix una doble funció, perquè també permet que tant els passatgers com els membres de la tripulació puguin alertar si veuen alguna cosa extranya.Cal tenir en compte que en cas que passi una emergència durant el vol que la tripulació de cabina només té 90 segons per evacuar l'avió, per la qual cosa tenir la visió clara fora encara seria més efectiu. En qualsevol cas, és important recordar que si bé és cert que la majoria d'aerolínies obliguen a pujar les finestretes abans d'enlairar-se o aterrar a la pista, la veritat és que és una llei no escrita i cada companyia decideix si aplicar-la o no.Des dels primers vols comercials a la dècada dels 50, es va detectar que les diferències entre la pressió a l'exterior i interior de l'avió provoca estrès a les cantonades de les finestretes, cosa que pot portar a errors estructurals que desemboquin en fatals accidents, com va passar en aquesta dècada. Enginyers van identificar aquest problema com a greu i van redissenyar les finestretes amb la forma actual.Quant al diminut forat, dir que realment es coneix com a respirador, compleix una important funció de seguretat ja que serveix com a vàlvula que fa que la pressió de l'aire de la cabina de passatgers i la de l'aire als panells central i extern que componen la finestreta s'equilibra en ple vol.La pressurització de la cabina provoca que aquest fet no pugui donar-se tret que algú tingui una força sobrehumana. Ni la persona més forta del món podria, assenyalen experts, que recorden que les portes, a més del sistema de tancament segur, estan forçades també perquè hi ha més pressió a la cabina que a l'exterior de l'avió.