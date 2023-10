L'OMS aprova la vacuna catalana contra la covid i ja es podrà distribuir a mercats més enllà d'Europa

Des de la companyia celebren la fita i destaquen que la logística i distribució és més senzilla que d'altres

Actualitzada 18/10/2023 a les 17:23

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha aprovat la vacuna Bimervax de la farmacèutica biotecnològica catalana Hipra i el medicament ja es podrà distribuir més enllà d'Europa. Per aconseguir aquesta aprovació, l'OMS aplica els estàndards internacionals que asseguren que un vaccí és segur i efectiu.A més, es fan reavaluacions, inspeccions, proves específiques, a més d'investigacions periòdiques dins del programa per aconseguir aquesta aprovació. Des d'Hipra es mostren satisfets amb la fita aconseguida i assenyalen que la vacuna Bimervax té unes característiques que la fan més senzilla de distribuir. El motiu és que es tracta d'una vacuna de proteïna recombinant que es conserva entre 2 i 8 graus centígrads.A més, es tracta d'un medicament que està llest per utilitzar i, per tant, no necessita que es reconstrueixi. Això, en definitiva, facilita la feina al personal sanitari encarregat de subministrar el vaccí. Cal recordar que a més de l'aprovació de l'OMS, la vacuna contra la COVID-19 d'Hipra compta amb l'aprovació d'altres autoritats com l'Agència Europea del Medicament (EMA), la Comissió Europea (CE) i l'Agència Reguladora de Medicines i Productes Sanitaris del Regne Unit (MHRA).L'empresa gironina compta amb una important presència internacional amb 40 filials pròpies, 3 centres de recerca i desenvolupament i sis plantes de producció ubicades estratègicament a Europa (Espanya) i Amèrica (Brasil). A més, la seva extensa xarxa de distribució internacional manté oberts els canals de comercialització amb aproximadament 100 països.