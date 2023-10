Girona: Detenen dos homes que simulaven ser policies per intentar robar en un camió

Uns agents de paisà que feien vigilància a l'AP-7 els van enxampar aparcats darrere del comboi

Actualitzada 18/10/2023 a les 14:38

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 31 i 41 anys que duien aparells per simular que eren policies per un intent de robatori en un camió a Aiguaviva (Gironès). Els fets van passar aquest dilluns cap a les tres de la matinada quan uns agents de paisà que estaven fent tasques de vigilància a l'AP-7 van veure un vehicle estacionat darrere d'un camió.Quan van parlar amb els dos ocupants van veure que estaven molt nerviosos i van observar que duien un trepant, un joc de broques als peus del copilot, un esprai pebre i una llum blava típica dels vehicles policials a la guantera. En l'escorcoll, van trobar-hi dues plaques de matrícula sostretes a Vidreres hores abans i documentació d'una tercera persona que no es trobava al cotxe.A banda d'aquest material, els Mossos també hi van localitzar dos braçalets de color taronja amb la paraula 'POLICE'; cinc brides de plàstic de color negre; una defensa extensible; una càmera GOPRO; un pot de projectils rodons del calibre 50; unes càrregues de CO2 de vuit grams; un suport corporal per a la càmera; uns guants; dos esprais incapacitants; una pistola; una caixa amb una rebladora; un trepant, broques; dos tornavisos i una gorra negra.