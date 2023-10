Evacuen de nou el Palau de Versalles i almenys 8 aeroports per amenaça de bomba

Els aeroports evacuats són Lille, Lió (Bron), Niça, Nantes, Tolosa, París (Beauvais), Biarritz i Ostende

Actualitzada 18/10/2023 a les 17:20

El Palau de Versalles ha hagut de ser desallotjat aquest dimecres per una amenaça de bomba, la tercera vegada des de dissabte passat, i, a més, almenys vuit aeroports han estat desallotjats a França, que es troba en alerta màxima per atemptats terroristes.El palau turístic situat als afores de París ha començat a ser evacuat cap a les 13.00 hores (11.00 GMT) i els artificiers estan efectuant inspeccions per valorar la veracitat de l'amenaça de bomba rebuda.És el segon dia consecutiu que Versalles rep una amenaça de bomba i el tercer després del dissabte passat.Divendres passat un mestre va ser apunyalat mortalment en un institut d'Arras, nord del país, presumptament per un immigrant d'origen rus i religió musulmana que va assegurar en un vídeo actuar en nom de l'Estat Islàmic.Aquest atemptat, juntament amb l'amenaça que l'agreujament del conflicte a l'Orient Mitjà repercutís al país, va provocar que el Govern francès elevés el nivell d'amenaça terrorista a tot el país al seu esglaó més alt, i per això ha mobilitzat 7.000 militars per reforçar la missió antiterrorista que ara té 10.000 efectius.El museu de Louvre de París també va haver de ser evacuat dissabte passat per una amenaça de bomba, igual que l'estació ferroviària de Lió, una de les principals de la capital.Les amenaces han afectat també almenys vuit aeroports de França, que també han estat desallotjats aquest dimecres de forma total o parcial.Un portaveu de la Direcció General de l'Aviació Civil ha explicat que el nombre d'aeroports afectats podia continuar creixent durant el dia, però que fins al migdia hi havia hagut desallotjaments almenys als de Niça, Beauvais, Lió-Bron, Tolosa, Lille, Nantes, Rennes i Biarritz.No es tracta d'una amenaça global, sinó de missatges que s'han anat rebent per a cadascun, ha precisat el portaveu, quha reconegut no saber si procedeixen de la mateixa font.L'aeroport de Niça ha indicat al compte d'X (antic Twitter) que ha establert un perímetre de seguretat a la terminal 1 per una maleta abandonada mentre es duien a terme «les operacions de verificació habituals» però que després «la situació ha tornat a la normalitat».A Niça no s'ha interromput el trànsit, cosa que sí que ha passat al de Lió-Bron (que no és el més important d'aquesta ciutat) perquè l'avís de la bomba era a la torre de control, de manera que han estat evacuats els controladors.També a les xarxes socials l'aeroport de Lille han indicat poc després de les 11.00 locals (9.00 GMT) que estava procedint a l'evacuació de les seves instal·lacions per «una amenaça de bomba».L'aeroport de Tolosa ha explicat, per part seva, després de les 12.30 locals (10.30 GMT) que l'alerta de la bomba afectava el programa de vols i els serveis a la terminal.Dilluns al matí igualment va ser desallotjada per una altra alerta de bomba l'institut Gambetta d'Arras escenari de l'atemptat que, a més, va deixar ferits tres treballadors més del centre.