El 'Hachiko filipí' busca nou amo després d'esperar un any a l'hospital al seu amo mort

Morgan, després de la mort del seu amo, es va convertir en la mascota del personal del centre hospitalari, que l'alimentava i cuidava

Actualitzada 18/10/2023 a les 18:01

Des que el seu amo va morir en un hospital de Manila (Filipines) fa un any, el gos Morgan es va quedar als voltants de l'edifici, esperant la volta de l'amo que mai tornaria. Ara ha estat rescatat per una organització que busca a algú que ho adopti.L'organització Animal Kingdom Foundation va indicar en la seva pàgina de Facebook que ho va rescatar el 6 d'octubre i ho va portar a un centre de rehabilitació a la província de Tarlac, uns 100 quilòmetres al nord de la capital filipina, on serà vacunat i esterilitzat per a estar llest per a un nou amo. El seu anterior amo, un home d'avançada edat, va ser ingressat per covid fa un any a l'Hospital Universitari Central de Manila, on va morir. El gos, no obstant això, es va quedar als voltants de la clínica, l'últim lloc on havia vist a l'home.Des que va sortir en diversos mitjans, l'animal s'ha fet famós a l'arxipèlag, on ha estat batejat com el 'Hachiko filipí', en referència al gos de raça akita que va esperar durant nou anys al seu amo mort a l'estació de Shibuya, a Tòquio (el Japó), entre 1925 i 1934. Amb el pas de les setmanes, Morgan es va convertir en la mascota del personal de l'hospital, que l'alimentava i el va nomenar així en referència a la morgue de l'hospital per la qual solia rondar.Els empleats del centre hospitalari van preferir no informar les autoritats per por que el portessin a la gossera municipal i fos sacrificat si ningú ho reclamava, per la qual cosa va viure un any als voltants. La seva sort va canviar quan un representant comercial de material mèdic va veure la seva situació i va alertar a Animal Kingdoms Foundation, que ho va rescatar. En la seva pàgina de Facebook, l'organització ha deixat un formulari per als qui desitgin adoptar a la mascota i té previst entrevistar els candidats per a assegurar-se que el gos acabi en les millors mans.