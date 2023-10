Brussel·les porta Espanya davant la justícia europea per no donar suficient autonomia comercial a Adif

La Comissió Europea diu que l'operador no té prou independència per fixar els cànons per l'ús de les infraestructures

18/10/2023

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres que portarà Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per incomplir les normes ferroviàries comunitàries. En un comunicat, Brussel·les apunta que el marc regulador de l'Estat «infringeix» diverses disposicions de la directiva ferroviària europea. Concretament, l'executiu comunitari apunta que l'operador únic de les infraestructures, Adif, segueix sense tenir autonomia suficient per determinar els cànons per l'ús de les infraestructures. També indica que la independència del consell d'administració «no està garantida» en ser nomenat pel govern espanyol i remarca que «falten elements clau» en l'acord contractual entre el govern espanyol i els administradors d'infraestructures.



Pel que fa als cànons, Brussel·les assenyala que hi ha una nova legislació espanyola per complir els requisits de la directiva europea, però remarca que no està operativa perquè estableix un període transitori i no hi ha cap termini per aplicar el nou sistema. Això fa, indica l'executiu comunitari, que els cànons per l'ús de la infraestructures «es considerin imposats de facto» en els pressupostos del 2024 i 2025.«En conseqüència, les empreses ferroviàries no podran impugnar els cànons d'accés per via fèrria. Com estan inclosos en la llei, aquests cànons no podran impugnar-se davant els tribunals», remarca l'executiu comunitari.Brussel·les apunta que la legislació espanyola tampoc garanteix la independència dels consells d'administració d'Adif i de Renfe. L'executiu comunitari argumenta que, com els nomena el govern espanyol, aquest pot «exercir una influència decisiva» en els acords, inclosos els que afecten els preus dels bitllets.El cas va començar l'any 2018, quan l'executiu comunitari va obrir un procés d'infracció contra l'Estat per no transposar completament la directiva ferroviària. Les autoritats espanyoles van respondre gairebé un any després tot indicant que la nova legislació resolia algunes d'aquestes objeccions, alhora que admetien que calien més accions per complir completament les normes comunitàries. Ara bé, Brussel·les ha considerat que Espanya segueix sense aplicar completament la directiva i per això ha decidit portar el cas a la justícia europea.